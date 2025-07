Flamengo avança nas conversas para contratar Samuel Lino

O Flamengo continua trabalhando para reforçar seu ataque na temporada 2025. Por isso, intensificou as negociações para fechar com o atacante Samuel Lino, do Atlético de Madrid.

A questão financeira ainda é debatida. segundo informações desta sexta-feira do jornalista Venê Casagrande. O Flamengo tenta chegar a um acordo com o Atlético de Madrid quanto ao parcelamento do valor de 25 milhões de euros (R$ 162,78 milhões) exigido pelos direitos econômicos do atleta.

Carreira de Samuel Lino

Samuel Lino, de 25 anos, começou no São Bernardo, onde permaneceu até 2019. Antes do Atlético de Madrid, ele passou por Gil Vicente (Portugal) e Valencia (Espanha).

Na última temporada no futebol europeu, ele disputou 47 jogos, com 4 gols e 8 assistências.