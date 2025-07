Fla e Palmeiras são irresponsáveis no mercado? Colunistas esquentam debate

Flamengo e Palmeiras estão sendo irresponsáveis ao investir valores de mercado europeu para contratar jogadores de peso?

No Posse de Bola, os colunistas Arnaldo Ribeiro, Mauro Cezar Pereira e Danilo Lavieri divergiram sobre o assunto e acaloraram o debate.

Arnaldo: Não é golaço contratar jogador por 25 milhões de euros

Eu não vejo como responsável ou admirável um clube brasileiro contratar um jogador por 25 milhões de euros na atual circunstância do país. Eu não acho isso um golaço. Assim como a gente discute os 25 milhões de euros do Palmeiras pelo Vitor Roque, a gente vai discutir os 25 milhões de euros do Flamengo no Lino. Eu acho uma loucura, por mais que os clubes tenham condição de fazê-lo hoje, sem quebrar o cofre.

Flamengo e Palmeiras estão com o pé embaixo. Como o Flamengo perdeu mais gente importante que os outros, a pressa do Flamengo é grande agora em reforçar o elenco em algumas posições. Se concretizar todas as contratações, ele preenche o time e se arma para três frentes.

Arnaldo Ribeiro

Mauro Cezar: Fla e Palmeiras podem gastar, mas Vitor Roque e Lino não valem isso

Parafraseando Arnaldo, gastar R$ 25 milhões num jogador não é para qualquer um. Não é mesmo — só Flamengo e Palmeiras podem fazer isso. A questão é o jogador em que você investe, o Vitor Roque não é jogador para custar tanto e o Samuel Lino também não é jogador pra custar isso tudo dentro da realidade do nosso futebol. É um investimento muito grande, mas possível para esses clubes.

O Palmeiras vendeu jogadores por mais do que isso. Ele tem caixa para isso, não tem que ficar usando esse dinheiro pra pagar salário. Ele tem essa sobra. O Flamengo também. Wesley e Gerson são 50 milhões de euros ou mais, porque o Wesley pode custar ainda mais à Roma. E teve mais cerca de 20 milhões de euros do Alcaraz. Então, tem dinheiro entrando, bastante dinheiro, mais a cota do Mundial.

Pelo que eu apurei, o Flamengo não vai chegar a oferecer isso tudo, não. Na imprensa de fora do país já falaram desse valor, por isso que eu acho até difícil. Acho que vai ter gente oferecendo mais dinheiro que o Flamengo. E não sei se o salário vai ser maior ou se o cara quer voltar ao Brasil. Ele jogou muito pouco na base do Flamengo, foi uma passagem muito curta.

Mauro Cezar

Lavieri: Caro é jogador que vem, não joga e vai embora

Caro é Atuesta, é Bruno Tabata, que foram muito mais baratos do que Vitor Roque e Paulinho e não deram resultado. Para mim, dentro do projeto, o clube tem que ser responsável e conseguir pagar. E Flamengo e Palmeiras estão conseguindo pagar. O Vitor Roque teve os seis primeiros meses ruins, mas está dando um sinal. E o Paulinho o efeito dele no Mundial já é o suficiente para falar que o primeiro impacto é positivo. Caro é o jogador que vem, não joga e vai embora. Os times que são responsáveis e pagam em dia, está tudo certo.

O Palmeiras dividiu em quatro anos a dívida que vai fazer com todos os jogadores. O Flamengo segurou seis meses para gastar. A gente vai discutir se tecnicamente eles vão dar certo ou não, mas isso depende muito menos do valor. O Palmeiras acertou com o Ríos por R$ 6 milhões e vendeu por 30 milhões de euros. Só que errou com o Rômulo, na mesma receita: pagou R$ 7 milhões e o Rômulo não está conseguindo jogar no Ceará. Esses times que são responsáveis e conseguem pagar, se eles erram no investimento, mas se a conta está paga, beleza.

Danilo Lavieri

Arnaldo: 'Essa agenda positiva dos ricos é engraçada'.

Lavieri: 'Não é agenda positiva, Arnaldo. Se a gente não for valorizar o time que se estrutura para poder pagar? O Palmeiras vendeu o Endrick por 50, o Estevão por 60, o Ríos por 30, o Vitor Reis por 35, o Danilo por 20, e não pode pagar 25 no Vitor Roque?'

Arnaldo: 'Pode, não pode é pagar 20 milhões de euros no Paulinho que veio machucado e errou na cirurgia. São erros, né? A gente não pode achar que é um mundo perfeito. Contratou um jogador com uma fratura por estresse por 20 milhões de euros e teve que refazer a cirurgia. Agora, você achar que o Paulinho se pagou por cinco minutos no Mundial para classificar o time, não é verdade.'

Lavieri: 'Sim, se pagou'.

Assista na íntegra o Posse de Bola: