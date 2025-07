Filho de Neymar marca presença em jogo da equipe sub-9 do Santos

Nesta sexta-feira, o filho do Neymar, Davi Lucca, marcou presença na IberCup, torneio voltado para as categorias de base, que está sendo disputado em São Paulo. O garoto foi acompanhar o primo Samuel, de oito anos, que defende a equipe sub-9 do Santos.

Davi Lucca atraiu a atenção de muitas crianças que participam do torneio. Diversos atletas, inclusive de equipes rivais do Peixe, como o Palmeiras, aproveitaram o momento para tirar fotos e cumprimentá-lo.

Registros do treino desta sexta-feira. ?? pic.twitter.com/8anrk1wiR8 ? Santos FC (@SantosFC) July 25, 2025

Apesar da recepção calorosa, Davi não conseguiu dar sorte ao seu primo. A equipe acabou sendo derrotada pelo Palmeiras por 5 a 3, encerrando a primeira fase da competição na terceira colocação do grupo A.

Agora, o Santos aguarda os resultados das demais partidas para saber se continuará na disputa da série ouro ou prata, que será decidida em formato eliminatório.