Felipe Anderson tem inflamação no quadril e vira desfalque no Palmeiras

O meia-atacante Felipe Anderson virou desfalque no Palmeiras para o jogo contra o Grêmio, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 7 do Verdão passou por exames na tarde de quinta-feira e teve detectada uma inflamação na lateral do quadril após um trauma sofrido na vitória sobre o Fluminense, na última quarta-feira, e já deu início ao tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Felipe Anderson foi titular de Abel Ferreira no duelo contra o Tricolor das Laranjeiras, mas sentiu aos 25 minutos depois de uma dividida com Martinelli e foi substituído por Ramón Sosa, que deu assistência para o gol de empate, de Mauricio, no Maracanã.

O camisa 7 recebeu o atendimento médico ainda em campo, levantou e disputou apenas mais alguns minutos antes de sair. Felipe Anderson vinha de uma sequência de três jogos como titular, mas não disputou os 90 minutos em nenhuma delas.

Assim, sem Felipe Anderson, Ramón Sosa pode, pela primeira vez, pintar na escalação inicial. O paraguaio chegou ao Verdão recentemente e foi acionado do banco de reservas nos três jogos em que ficou à disposição de Abel Ferreira. Palmeiras e Grêmio se enfrentam neste sábado, a partir das 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

Além de Felipe Anderson, completam a lista de desfalques do Palmeiras o zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). O lateral esquerdo Piquerez, que ficou de fora do jogo contra o Fluminense por um trauma no ombro, avançou na recuperação e deve reforçar o time.