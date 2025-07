Ex-São Paulo, Reinaldo analisa boa fase do Mirassol no Brasileiro

O Mirassol é uma das grandes surpresas da temporada. Disputando pela primeira vez a Série A do Brasileirão, a equipe é a sétima colocada no torneio após 14 rodadas. Reinaldo, ex-São Paulo e um dos pilares do time, elogiou o profissionalismo do clube e afirmou que a boa fase não é por acaso.

"É motivo de muito orgulho viver esse momento tão feliz aqui no Mirassol. Sempre faço questão de destacar a seriedade e o profissionalismo de todos que estão envolvidos nesse projeto. Nada do que está acontecendo é surpresa para quem vive de perto o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo clube", disse.

Com uma passagem de oito temporadas pelo São Paulo no currículo, Reinaldo disputa o Brasileirão pelo 14º ano consecutivo. Com sete gols, o lateral-esquerdo é o quarto artilheiro desta edição da competição.

"Fico feliz em poder retribuir toda a confiança que a direção depositou em mim, disputando a primeira divisão pela primeira vez. É uma grande responsabilidade. Temos de manter os dois pés no chão, com a consciência de que o nosso primeiro objetivo é a permanência, mas nada nos impede de sonhar com voos mais altos", destacou.

Campanhas "surpresas"

O roteiro de fazer parte de campanhas em clubes considerados "surpresas" não é novidade para Reinaldo. Em 2016, ele foi um dos destaques da Ponte Preta que terminou o Brasileirão na 8ª colocação. A campanha, inclusive, é a melhor da história do clube de Campinas na era dos pontos corridos.

No ano seguinte, em 2017, o lateral-esquerdo repetiu o feito ao contribuir com 14 participações em gols para que a Chapecoense também alcançasse a 8ª posição na tabela, sua melhor colocação na história na Série A.

"As pessoas estão acostumadas a ver os clubes gigantes nas primeiras colocações e não imaginam como é difícil levar um time considerado menor a brigar lá em cima. Guardo com carinho o que fizemos na Ponte e na Chape, porque foram campanhas que ficaram na história de dois clubes muito importantes, com orçamentos limitados. Aqui no Mirassol, temos totais condições de fazer algo desse tamanho ou até melhor, por tudo o que o clube nos proporciona", concluiu.

O próximo duelo do Mirassol será neste sábado, às 18h30. A equipe irá receber o 15º colocado Vitória no Estádio Maião, pela 17ª rodada do Brasileirão.