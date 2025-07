Escalação: Dorival pode preservar titulares do Corinthians contra o Botafogo

O elenco do Corinthians finalizou, na manhã desta sexta-feira, a preparação para o jogo contra o Botafogo, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o técnico Dorival Júnior poupe alguns titulares da equipe de olho no clássico contra o Palmeiras, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A partida de ida do confronto está agendada para a próxima quarta-feira, na Neo Química Arena. Sendo assim, nomes como Memphis Depay e Matheus Bidu, que têm jogado em sequência, podem ser preservados para estarem 100% no Derby.

Dorival Júnior tem desfalques importantes para o confronto na capital carioca. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro, suspensos, ficam de fora. O lateral esquerdo Hugo e o volante Maycon, contundidos, completam a lista de baixas.

Em contrapartida, o volante Raniele reforça o time depois de cumprir suspensão. Yuri Alberto, recuperado de uma lesão na coluna, também está de volta à lista de relacionados, mas deve começar no banco de reservas.

O meio-campista Luiz Gustavo Bahia pode ser uma novidade entre os 11 iniciais. O garoto da base foi testado por Dorival como titular no treinamento desta sexta. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Uma possível escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Mana), Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles, Luiz Gustavo Bahia e André Carrillo; Talles Magno e Romero.

Dorival abriu as atividades do dia com um vídeo de instruções ao elenco. Posteriormente, já no gramado, o treinador dirigiu um trabalho tático estratégico e ensaiou jogadas de bola parada.

A delegação alvinegra desembarca no Rio de Janeiro ainda nesta sexta-feira. O confronto contra o Botafogo está agendado para as 18h30 (de Brasília) deste sábado, no Nilton Santos.

O Corinthians vem de um empate sem gols com o líder Cruzeiro, resultado este que deu um respiro a Dorival Júnior. A equipe alvinegra está na 11ª posição do Brasileirão e vê a partida como uma oportunidade de subir algumas posições na tabela, além de amenizar a crise que ronda o Parque São Jorge.