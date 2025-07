Escalação do Santos: Cleber Xavier terá três desfalques contra o Sport

O elenco do Santos finalizou, na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, a preparação para o confronto contra o Sport, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico da equipe, Cleber Xavier, terá três desfalques para a partida.

O atacante Guilherme foi substituído no início do duelo contra o Internacional, com dores no tornozelo direito. Após exames, foi constatada uma lesão no corto-contusa no tornozelo direito.

Já o volante Willian Arão sofreu uma lesão na panturrilha direita. Ele já havia desfalcado o Peixe na última partida, mas não tinha lesão constatada, apenas um desconforto.

Por fim, o zagueiro Gil está suspenso após receber o terceiro cartão amarelo nos minutos finais da partida contra o Colorado.

A provável escalação do Santos, portanto, é: Gabriel Brazão; Escobar (Igor Vinícius), João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Rollheiser, Barreal e Deivid Washington.

Nesta manhã, Cleber Xavier comandou um treino tático, além de aprimorar bolas paradas.

A partida está marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Peixe está em 17º lugar, com 14 pontos, assim como o Vasco, primeiro time fora do Z-4. Já o Sport ocupa a 20ª e última posição da tabela.