'Entregue às baratas': Comentaristas debatem problemas do Vasco

Pedrinho, presidente do Vasco, revelou alguns problemas de estrutura do clube, como 'gatos' de energia e água na sede do Calabouço e dívidas de IPTU. No Fim de Papo, José Trajano e Lucas Musetti comentaram a situação do clube cruz-maltino.

Além da crise fora de campo, o time atravessa um mau momento em campo. No meio da semana, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Independiente Del Valle (EQU); n Brasileiro e ocupa o 16º lugar, com 14 pontos - mesma pontuação do Santos, que abre a zona de rebaixamento.

Trajano: Vasco é muito tradicional, mas está entregue às baratas

O Pedrinho não sabia que o Vasco não pagava IPTU há 20 anos quando ele assumiu? O caso do Vasco é um beco sem saída. A SAF do Vasco foi o maior fiasco de todas as tentativas de SAF do Campeonato Brasileiro. Acabou, mas não acabou. Entraram no clube, prometeram 'mundos e fundos' e saíram. [...] O Vasco está entregue às baratas. Esse negócio do 'gato' é coisa de quinto escalão.

José Trajano

Musetti: É conveniente falar disso agora

O Pedrinho faz uma gestão ruim. São vários problemas, a expectativa era outra com a 777, mas com certeza ele soube desse 'gato' e de vários outros problemas de gestões anteriores quando ele assumiu. E é meio conveniente falar hoje, que ele está sob pressão porque o Vasco não está bem - é terceirizar um pouco a responsabilidade: 'não tem como fazer mais'.

Lucas Musetti

