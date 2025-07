Entenda por que Sabino substituiu Alan Franco e foi titular do São Paulo contra o Juventude

Na noite da última quinta-feira, o São Paulo venceu o Juventude, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, no encerramento da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pouco antes da bola rolar, porém, uma mudança no setor defensivo chamou a atenção dos torcedores na escalação tricolor: Alan Franco estava no banco de reservas.

Considerado um dos pilares defensivos do São Paulo, Alan Franco foi poupado e não estava no 11 inicial. Em seu lugar, aparecia Sabino. O zagueiro brasileiro, assim, substituiu o companheiro, que sequer foi acionado pelo técnico Hernán Crespo durante os 90 minutos.

Com poucas opções para o sistema defensivo após a saída de Ruan Tressoldi, a escolha de Crespo por Sabino foi lógica e, em campo, se provou acertada. Após o triunfo, o treinador justificou a escolha pelo camisa 35 e explicou que Alan Franco tinha, na verdade, uma pequena questão física, que poderia ser agravada caso entrasse em campo.

"A ideia de Sabino foi porque Alan [Franco] não está bem. Não queríamos arriscá-lo, porque sabíamos que se ele jogasse hoje, seguramente, por uma questão de uma pequena dor que tem, poderia arriscar de não jogar contra o Fluminense. Achamos que a solução justa nesse caso seria Sabino, que jogou muito bem", explicou Crespo.

A ausência de Alan Franco foi pouco sentida pela torcida tricolor. Como destacado pelo treinador, Sabino teve grande atuação, sendo um dos principais destaques do São Paulo no triunfo sobre o Juventude. O defensor ainda travou um duelo à parte com o atacante Batalla e levou a melhor.

De acordo com dados do Sofascore, Sabino realizou oito cortes, duas interceptações e conseguiu um desarme. O defensor ainda ganhou dois de três duelos pelo chão e seis de sete duelos pelo alto. Ao longo dos 90 minutos, ainda acumulou 83% de acerto no passe.

Na atual temporada, Sabino soma 21 partidas, sendo 14 como titular, e um gol. O esquema de três zagueiros utilizados por Crespo pode conferir mais oportunidades ao zagueiro, que aparece, agora, como a primeira opção em caso de mudanças obrigatórias.

Sabino, inclusive, entrou em campo em todos os jogos do São Paulo com Crespo no comando. Ele foi titular na derrota para o Flamengo, entrou nos minutos finais no empate diante do Red Bull Bragantino e na vitória sobre o Corinthians, e voltou ao 11 inicial na vitória da última contra o Juventude.

Se mantiver o bom nível mostrado na última quinta-feira, Sabino ainda pode acirrar a disputa por uma vaga no time titular do São Paulo. Os titulares de Crespo no setor defensivo tem sido Arboleda e Ferraresi - além, é claro, de Alan Franco.

Com Sabino e provavelmente Alan Franco à disposição, o São Paulo volta a campo neste domingo, quando encara o Fluminense. A bola rola às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 17ª rodada do Brasileirão.