Empresário explica escolha de Mayke pelo Santos: 'Muitos fatores avaliados'

O empresário Fabio Mello explicou a escolha do lateral-direito Mayke pelo Santos.

O agente apontou que vários fatores foram levados em consideração por Mayke antes do "sim" ao Peixe. O jogador teve ofertas de Grêmio e São Paulo, além da proposta de renovação no próprio Palmeiras.

O Mayke, depois de avaliar várias propostas, escolheu pelo Santos. Já há um acordo com o Santos e agora esperamos para saber se ele vai agora ou em 2026, após o término do contrato no Palmeiras. A escolha foi pelo projeto desportivo e levou muitos fatores em consideração Fabio Mello, ao UOL

Diante de ofertas similares, Mayke e seus representantes pensaram no tempo de contrato, nas comissões técnicas, na estrutura familiar, nos profissionais do estafe de cada clube e em quem manifestou interesse inicialmente. O UOL apurou que o Palmeiras já aceitou rescindir. O Santos não pagará pela liberação.

O Santos buscou Mayke logo depois do fim do Campeonato Paulista, ainda com o CEO Pedro Martins e o técnico Pedro Caixinha. Naquele momento, não houve qualquer avanço.

Fabio Mello disse que Mayke não discutiria seu futuro antes do Super Mundial de Clubes. Durante esse período, o Peixe ganhou um trunfo: Alexandre Mattos.

O executivo de futebol foi tricampeão brasileiro com Mayke [duas vezes pelo Cruzeiro e uma pelo Palmeiras]. A boa relação entre atleta e dirigente foi fundamental.

Com o fim do Mundial, o Santos oficializou uma proposta. Mayke conversou com o Palmeiras, recebeu uma oferta de renovação por um ano e foi autorizado a ouvir outros clubes.

O Alexandre Mattos venceu três campeonatos brasileiros com o Mayke, isso é importante. Mas são muitos fatores para tomar uma decisão dessa. O Mayke considerou a própria renovação no Palmeiras. Era um contrato de um ano e podem falar que ele é reserva, mas é reserva de um projeto forte, foi feliz em 10 anos de clube. Mas o Mayke optou pelo Santos e por viver esse grande desafio em outro clube gigante comentou Fabio Mello

Grêmio e São Paulo manifestaram interesse e entraram na briga com o Santos e com o próprio Palmeiras. O Peixe venceu.

Além da condução de Alexandre Mattos, outros fatos ajudaram o Santos, como o contrato longo oferecido, até o fim de 2027, as boas referências do ex-companheiro Zé Rafael, a conversa com o técnico Cleber Xavier, a presença de Neymar no elenco e continuar no estado de São Paulo.

Acho que é um bom momento para falarmos de narrativas falsas que se criam nesses momentos de negociação. As propostas foram similares, não houve leilão, e o Santos não foi o escolhido por oferecer mais nisso ou naquilo. O contrato no Palmeiras já seria muito bom, o que pesou não foi o dinheiro. Vemos muitas vezes os clubes demonizando empresários e os próprios atletas, criando essa coisa de mercenário quando as negociações são frustradas. Esse não é o caminho concluiu o empresário do Mayke

A expectativa é que Mayke chegue ao Santos entre segunda e terça-feira para assinar até dezembro de 2027. O Peixe, então, conclui com final feliz uma negociação que durou quatro meses.