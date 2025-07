Em busca de sair do Z4, Santos mira encerrar jejum de cinco anos contra o Sport

Em busca de sair da tão temida zona do rebaixamento do Brasileirão, o Santos volta aos gramados no próximo sábado, quando encara o Sport. Além da dificuldade que já apresenta por si só, o embate também traz um componente extra: o Peixe não sabe o que é vencer o clube pernambucano há cinco anos.

A última vitória do Alvinegro Praiano sobre o Leão ocorreu no dia 28 de novembro de 2020. Na ocasião, o Santos, ainda sob o comando de Cuca, recebeu o Sport na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do torneio nacional, e goleou por 4 a 2. Marinho, Bruno Henrique, Lucas Braga e Soteldo foram os atletas que balançaram as redes para o Santos.

Desde então, são quatro partidas disputadas, todas válidas pelo Campeonato Brasileiro, com três empates e uma vitória do Sport. Na temporada seguinte ao placar elástico aplicado pelo Alvinegro, as equipes disputaram duas partidas entre si, mas não marcaram gols.

Ambas só voltaram a se enfrentar três anos depois (2024), pela Série B. Enquanto no primeiro turno houve um novo empate, desta vez por 1 a 1, no returno, o Peixe foi superado por 2 a 1. Na partida em questão, os dois tentos do Sport foram marcados por Lucas Lima, nome conhecido pela torcida santista.