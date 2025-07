Durinho elogia Du Plessis e projeta vitória sobre Chimaev: "Ele não quebra"

Com o duelo entre Dricus Du Plessis e Khamzat Chimaev confirmado como atração principal do UFC 319, no dia 16 de agosto, em Chicago (EUA), os prognósticos começam a surgir - inclusive de quem já dividiu treinos ou o octógono com os dois. Ex-desafiante ao cinturão e nome respeitado no cenário, Gilbert 'Durinho' Burns vê vantagem para o atual campeão dos médios (84 kg) no confronto contra o invicto checheno.

Em entrevista ao portal 'MMA Junkie', Durinho destacou a força física, o porte atlético e o fôlego como pontos-chave no jogo de Du Plessis. Segundo ele, que já treinou com o sul-africano no passado, o campeão impressiona por manter o ritmo mesmo quando aparenta estar desgastado.

"Dricus é um monstro. Inacreditavelmente forte para essa categoria, muito grande também, com um tanque de gás absurdo. Ele parece cansado, mas não está. Bate forte, troca de base com naturalidade e sua defesa de grappling melhorou bastante", afirmou.

Veterano do Ultimate, Durinho também tem lugar de fala para analisar Chimaev, a quem enfrentou em 2022, em uma das lutas mais duras da trajetória do rival. Ainda assim, acredita que o gás do checheno pode pesar contra no maior desafio de sua carreira.

"Se o Chimaev não finalizar no primeiro ou segundo round, acho que não consegue mais. Vai ser uma noite longa, e o Dricus continua vindo. Ele cresce com o passar dos rounds. É um cara que não desiste, não quebra, então aposto nele", analisou.

Duelo de invictos

Du Plessis defenderá o título pela terceira vez desde que conquistou o cinturão ao derrotar Sean Strickland, em janeiro de 2024. Já Chimaev, que faz sua estreia oficial como desafiante, busca manter a invencibilidade e conquistar seu primeiro título na organização. Ambos seguem invictos no UFC, o que torna o encontro uma verdadeira batalha de gigantes, onde apenas um sairá com o zero intacto no cartel no Ultimate.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok