Diretor do São Paulo avalia naming rights do Morumbis: "Maior do país"

Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, comentou sobre o contrato de naming rights do Morumbis. Durante o Esportes S/A, da CNN, apesar de não divulgar valores, revelou ser o maior vínculo do país.

"O que eu posso te dizer é que é um valor bastante significativo. Eu diria que, por ano ? e claro, você tem contrato de 10 anos que no valor total é maior ?, é o maior contrato de naming rights que existe no Brasil", afirma Toni. Segundo ele, o impacto da marca vai além dos dados. "Nós estamos aqui hoje e várias vezes falamos "Morumbis". Não há relatório que mostre esse impacto."

Toni também afirmou que o gramado do estádio seguirá com grama natural. "É muito simples isso. Nosso negócio é futebol. E futebol se joga com gramado. Então, em nenhum momento o São Paulo pensa, pensou ou pensará em mudar."

Além disso, o dirigente detalhou a renovação do acordo com a Live Nation, produtora de eventos, até 2030. "Essa parceria traz uma receita importante para o clube e para o equipamento, além de uma exposição também importante. A gente já começa a trabalhar para trazer, em 2030, os grandes artistas para shows no estádio, para comemorar o nosso centenário."

Por fim, comentou sobre o termo "soberano", que deixou de ser utilizado para identificação do clube. "Acho que isso não é uma coisa positiva. Acho que cria uma certa arrogância. A nossa questão é realmente ser um time de todos", concluiu.