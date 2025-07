Decisivo: com dois gols em dois jogos, Mauricio se candidata à artilharia do Palmeiras

O meio-campista Mauricio assumiu a titularidade no Palmeiras nos dois últimos jogos e foi decisivo, com um gol em cada um. Nesta quarta-feira, ele marcou o gol de empate que abriu o caminho da vitória alviverde sobre o Fluminense, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Ao balançar a rede de Fábio, Mauricio chegou a dez gols na temporada e entra no top 3 do ranking de artilheiros no ano, ficando atrás apenas de Estêvão (12) e Flaco López (11). O primeiro deixou o clube no começo do mês depois da Copa do Mundo de Clubes.

Em 2025, o meia começou a temporada titular e sendo um dos destaques do Verdão no Campeonato Paulista. Mesmo com a lesão no ombro direito sofrida no clássico contra o São Paulo, ainda na primeira fase, terminou o Estadual sendo o segundo palmeirense com mais participações diretas em gols na competição, com cinco bolas na rede e uma assistência em apenas oito partidas.

Após o período de recuperação, voltou aos gramados mantendo o bom momento, com participações em gols na Copa do Mundo de Clubes. O camisa 18 deu uma assistência na vitória por 2 a 0 sobre Al-Ahly e fez o gol de empate contra o Inter Miami, depois do Verdão sair perdendo por 2 a 0.

No torneio, ele foi titular em apenas dois jogos: na estreia, contra o Porto (0 a 0) e nas oitavas de final, contra o Botafogo (1 a 0). Nos outros três jogos da campanha, foi acionado do banco de reservas. De volta ao Brasil, o meia passou por um novo procedimento, já esperado, no ombro direito, mas não desfalcou o Verdão no retorno do Brasileirão.

Contra o Mirassol, foi acionado aos 21 minutos do segundo tempo, na vaga de Raphael Veiga. Nos jogos seguintes, contra Atlético-MG e Fluminense, foi titular e marcou dois gols. No primeiro, fez o terceiro gol da vitória palmeirense por 3 a 2 no Allianz Parque. Na partida seguinte, empatou com gol de cabeça e abriu o caminho para a virada do Verdão.

Em boa sequência, Mauricio quer aproveitar o embalo do Palmeiras no Brasileirão e melhorar seus números. Ele deve seguir entre os titulares de Abel Ferreira para o jogo contra o Grêmio, que acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada.