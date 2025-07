CRB x Novorizontino: veja onde assitir e prováveis escalações do jogo pela Série B

O CRB recebe o Novorizontino neste sábado (26), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Sem vencer desde a 12ª rodada, o CRB tenta encerrar o primeiro turno com um alívio. A equipe alagoana, atualmente na 13ª posição com 22 pontos, vive momento instável e já supera um mês sem triunfos. O técnico Eduardo Barroca pode promover mudanças no setor ofensivo.

Em alta, o Novorizontino ocupa a 3ª colocação com 34 pontos e vem de vitória sobre o então líder Goiás. O time comandado por Umberto Louzer perdeu apenas duas vezes em toda a competição e busca seguir firme na briga pelo acesso.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB



Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão, Léo Campos; Higor Meritão, Gegê, Danielzinho; William Pottker, Thiaguinho, Douglas Baggio



Técnico: Eduardo Barroca

Novorizontino



Airton; Matheus Dantas, César Martins, Patrick; Rodrigo, Jean Irmer, Marlon Adriano, Matheus Frizzo, Mayk; Robson, Airton



Técnico: Umberto Louzer

ARBITRAGEM



Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)



Assistentes: Leone Carvalho Rocha (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)