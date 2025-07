Corinthians quita direitos de imagem e paga parcela de premiações atrasadas ao elenco

Na última quinta-feira, a diretoria do Corinthians colocou em dia o pagamento dos direitos de imagem dos jogadores do elenco profissional masculino. Além disso, o clube quitou a primeira de três parcelas referentes às premiações que estavam em atraso.

O Timão ainda não havia depositado as bonificações acertadas com os atletas pela campanha no Brasileiro de 2024 e pelo título do Campeonato Paulista deste ano. Assim, o diretor financeiro Emerson Piovesan e o executivo de futebol Fabinho Soldado fizeram um acordo com o plantel, com aval do presidente Osmar Stabile, para pagar o montante em três parcelas. O valor devido era de R$ 12 milhões.

Já os direitos de imagem deviam ter sido pagos aos jogadores no último domingo, mas foram acertados nesta quinta. A informação inicialmente foi publicada pela CNN e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Os detalhes do último treino antes da viagem do Timão ao Rio de Janeiro.#VaiCorinthians pic.twitter.com/gQoslYs4Ay ? Corinthians (@Corinthians) July 25, 2025

O atraso nos pagamentos por parte do Corinthians motivaram polêmicas nas últimas semanas. Memphis Depay, por exemplo, chegou a faltar a um treino por não receber as premiações. Só o atacante holandês tem R$ 4,7 milhões para receber pelo título estadual.

A diretoria interina do clube, presidida por Stabile, encontrou um cenário financeiro delicado e trabalha para buscar novas receitas, como foi feito por exemplo no novo contrato assinado com a Nike.

Recentemente, o Corinthians recebeu autorização do Conselho de Orientação (Cori) para pedir um adiantamento, no valor de R$ 30 milhões, pelo acordo com a Liga Forte União (LFU).