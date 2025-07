Corinthians perde poder de fogo sem Yuri Alberto e vê média de gols despencar

O Corinthians está sentindo muito a falta de Yuri Alberto. O time perdeu poder de fogo sem o seu artilheiro, afastado por lesão, e viu a média de gols no Campeonato Brasileiro despencar.

O Timão balançou as redes 15 vezes na competição, até aqui. Nas primeiras dez rodadas, quando Yuri ainda estava à disposição, foram 12 gols, metade deles com participação do camisa 9 (cinco tentos e uma assistências).

Depois da contusão do jogador, o poder ofensivo da equipe comandada por Dorival Júnior caiu muito. Desde que ele se ausentou dos gramados, em seis partidas disputadas, o time só fez três gols.

A média de gols por jogos, portanto, caiu de 1,2 para 0,5. Já são dois embates consecutivos no Brasileirão ser marcar.

Artilheiro do Corinthians nesta temporada, com 13 bolas na rede, Yuri Alberto se encontra em fase final de transição física depois de se recuperar de uma fratura na coluna.

Há expectativa de que ele possa voltar a ser relacionado no confronto deste sábado, diante do Botafogo, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, o foco é deixá-lo 100% para o duelo com o Palmeiras, pelas oitavas da Copa do Brasil.

O jogador de 24 anos, monitorado por times europeus, renovou o seu contrato com o clube na última quinta-feira. O vínculo, antes válido até o fim de 2027, foi prorrogado até julho de 2030.

A Gazeta Esportiva apurou que alguns valores, como salário e premiações, foram alterados, mas o Timão manteve as multas de 100 milhões de euros (R$ 648 milhões) para o mercado internacional e R$ 500 milhões para o nacional, além de segurar 50% dos direitos econômicos de Yuri Alberto.