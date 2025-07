Corinthians: Para esquecer a crise? Comentaristas debatem renovação de Yuri

Corinthians e Yuri Alberto renovaram contrato até julho de 2030. No Fim de Papo, Lucas Musetti, e José Trajano avaliaram o momento da chegada da notícia como "oportuno".

A setorista Livia Camillo informou que o novo contrato tem um aumento salarial, além de incluir metas que ajudaram a convencer o jogador. Além disso, o aumento no valor da multa rescisória afasta o assédio de clubes do exterior.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians no segundo semestre de 2022, vindo do Zenit (RUS). Desde então, ele disputou 183 jogos, com 87 participações diretas em gol (70 tentos e 17 assistências).

Trajano: Notícia bem-vinda na crise

Nesse momento de crise, de protesto, de confusão, acertar a renovação por cinco temporadas do grande artilheiro, um jogador que faz muita falta [é oportuno].

José Trajano

Musetti: Corinthians aproveitou bem o momento

Nesse momento é importante. O jogador está lesionado, ele fica frustrado porque queria estar em campo, tem mais tempo para sentar, discutir com empresários, ter reuniões. O Corinthians aproveita bem o momento para pensar e dar um recado para a janela de que vão ter que colocar muito dinheiro para tirar o Yuri. [...] Mas a notícia sair hoje me parece muito oportuno, depois de tudo o que aconteceu.

Lucas Musetti

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao programa completo