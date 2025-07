Coproprietário do New York Jets conclui compra de participação no Crystal Palace

(Reuters) - O coproprietário da equipe de futebol americano New York Jets, Robert Wood "Woody" Johnson, concluiu a compra da participação que a Eagle Football Holdings, do empresário norte-americano John Textor, tinha no Crystal Palace, informou o clube da Premier League na noite de quinta-feira.

Johnson havia assinado um acordo legalmente vinculante para comprar a participação em 23 de junho, sujeito à aprovação. A mídia britânica informou que o negócio foi avaliado em cerca de 190 milhões de libras (US$256,37 milhões), com Johnson comprando uma participação de 43% no Palace.

A Eagle Football Holdings, de Textor, também é proprietária do Lyon, do Botafogo e do RWDM Bruxelas, da Bélgica.

Johnson, ex-embaixador dos EUA no Reino Unido, junta-se ao presidente Steve Parish, Josh Harris e David Blitzer como sócio e diretor do Palace.

"É uma organização com uma história orgulhosa, tradição e raízes profundas no futebol inglês do sul de Londres, que passei a admirar durante meu período como embaixador dos EUA no Reino Unido", disse Johnson em um comunicado.

"Estou ansioso para trabalhar com ele (Parish) e todo o grupo de proprietários para aproveitar os sucessos recentes do clube e ajudar a moldar um futuro empolgante para o Crystal Palace."

(Reportagem de Pearl Josephine Nazare, em Goa)