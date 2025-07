Combate é interrompido após lutador vomitar no cage em evento de MMA

Um momento inusitado marcou o card do Professional Extreme Fights 47, quando uma luta da categoria peso-galo (61 kg) precisou ser interrompida após um dos atletas passar mal dentro do cage. O confronto entre Chris Quiroz e Jahir Ramos teve um desfecho incomum, após um golpe certeiro no abdômen provocar um episódio de vômito por parte de Ramos - obrigando a arbitragem a encerrar a disputa (clique aqui ou assista ao vídeo abaixo).

A cena se desenrolou logo após Quiroz conectar um chute frontal que atingiu em cheio o estômago do oponente. Visivelmente afetado, Ramos travou por um instante e recuou até a grade, claramente sentindo o impacto. Na sequência, durante uma tentativa de queda, Quiroz mergulhou e acabou pressionando novamente a região abdominal com o ombro, o que desencadeou uma reação imediata: o lutador não conseguiu conter o mal-estar e vomitou dentro do cage.

Apesar do constrangimento, o incidente não resultou em contato direto com o rival, o que poderia ter tornado a situação ainda mais caótica. Após o ocorrido, Ramos deixou o octógono às pressas, aparentemente para continuar o atendimento fora da área de combate.

Vencedor

Chris Quiroz foi declarado vencedor por nocaute técnico e agora soma quatro vitórias e uma derrota no cartel profissional. Já o mexicano, que passa a ter um retrospecto de duas vitórias e duas derrotas, terá que lidar não apenas com o revés no resultado, mas também com as repercussões de um dos episódios mais incomuns do MMA regional nos últimos tempos.

Chris Quiroz derroto a Jahir Ramos via vomitos. De ayer en PXF 47 pic.twitter.com/2YWuOx3gsg

- Barrele la pierna (@Barrelelapierna) July 20, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok