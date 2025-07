Com volta de Yuri, Corinthians divulga relacionados para pegar o Botafogo; veja lista

O Corinthians divulgou nesta sexta-feira os relacionados para o jogo contra o Botafogo, marcado para este sábado, no Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é o retorno do atacante Yuri Alberto, recuperado de uma lesão na coluna.

De contrato renovado, o jogador estava afastado dos gramados desde o fim de maio, quando se contundiu. Além dele, a relação também conta com o jovem meio-campista Luiz Gustavo Bahia, formado nas categorias de base do clube. Veja abaixo a lista completa:

Goleiros: Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê;

Felipe Longo, Hugo Souza e Kauê; Zagueiros: André Ramalho, Cacá, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca;

André Ramalho, Cacá, Gustavo Henrique e João Pedro Tchoca; Laterais: Fabrizio Angileri, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho;

Fabrizio Angileri, Mana, Matheus Bidu e Matheuzinho; Meias: André Carrillo, Bahia, Breno Bidon, Charles, Raniele e Ryan;

André Carrillo, Bahia, Breno Bidon, Charles, Raniele e Ryan; Atacantes: Gui Negão, Kayke, Memphis Depay, Romero, Talles Magno e Yuri Alberto.

??9????? O sorriso de quem tá com o contrato assinado e renovado com o Timão! ? ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/bKD4ZjRQsg ? Corinthians (@Corinthians) July 25, 2025

O técnico Dorival Júnior tem desfalques importantes para o confronto na capital carioca. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro, suspensos, ficam de fora. O lateral esquerdo Hugo e o volante Maycon, contundidos, completam a lista de baixas.

Em contrapartida, o volante Raniele reforça o time depois de cumprir suspensão. De olho no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival pode preservar alguns titulares do Corinthians.

A delegação alvinegra desembarca no Rio de Janeiro ainda nesta sexta-feira. O confronto contra o Botafogo terá início às 18h30 (de Brasília) de sábado.

O Timão vem de um empate sem gols com o líder Cruzeiro, resultado este que deu um respiro a Dorival Júnior. A equipe alvinegra está na 11ª posição do torneio e vê a partida como uma oportunidade de subir algumas posições na tabela, além de amenizar a crise que ronda o Parque São Jorge.