Com Saúl, Flamengo inicia preparação para encarar o Atlético-MG

Nesta sexta-feira, no CT Ninho do Urubu, o Flamengo iniciou a preparação para encarar o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Anunciado na última quarta-feira (23), o meia Saúl participou de seu primeiro treino junto ao elenco.

Vale lembrar que, até o momento, o nome do atleta ainda não foi registrado no BID. Deste modo, Saúl ainda não pode estrear pelo Rubro-Negro.

Sob o comando do técnico Filipe Luís, os atletas realizaram trabalho com e sem bola. A boa notícia é sobre Gonzalo Plata. O atacante, que desfalcou o Flamengo contra o Red Bull Bragantino, por questões físicas, apareceu nas fotos do treino. Assim, o atleta deve retornar ao time.

Por outro lado, Alex Sandro, Danilo, Ayrton Lucas e Erick Pulgar devem seguir como baixas, todos por questões físicas.

A partida contra o Atlético-MG, válida pela 17ª rodada do Brasileirão, está marcada para este domingo, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Flamengo se encontra na vice-liderança, com 33 pontos, um a menos que o Cruzeiro. No entanto, vale destacar que o time carioca ainda possui um jogo a menos.