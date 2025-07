Com Piquerez e sem Felipe Anderson, Palmeiras fecha para enfrentar o Grêmio; veja provável escalação

O Palmeiras fechou a preparação para enfrentar o Grêmio, na tarde desta sexta-feira, na Academia de Futebol. O técnico Abel Ferreira ganhou um desfalque e um reforço para a partida que acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O lateral esquerdo Piquerez avançou na recuperação de um trauma no ombro e participou de todo o treinamento integrado ao elenco. Assim, deve pintar novamente entre os titulares. O uruguaio, inclusive, treinou de contrato renovado. O novo vínculo vai até 2030.

Por outro lado, o meia-atacante Felipe Anderson será desfalque. O camisa 7 teve detectada uma inflamação na lateral do quadril após um trauma sofrido na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira, no Maracanã. Ele já deu iniciou ao tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

Ramón Sosa, que chegou recentemente ao clube, pode pintar entre os titulares. Ele disputou os três últimos jogos e foi quem entrou para substituir Felipe Anderson. O camisa 19, inclusive, deu passe para o gol de Mauricio, que empatou o jogo.

Além de Felipe Anderson, as outras baixas são: zagueiro Murilo (lesão na coxa esquerda), o meia Allan (suspenso) e os atacantes Bruno Rodrigues (transição física) e Paulinho (cirurgia na perna direita). Enquanto isso, o zagueiro Bruno Fuchs volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão no último jogo.

Assim, a provável escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

O Palmeiras vem de duas vitórias seguidas no Brasileirão. A equipe alviverde tem 29 pontos e ocupa o terceiro lugar.