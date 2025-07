Bruno Henrique, atacante do Flamengo, vira réu por manipulação de resultado

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, virou réu no caso envolvendo uma denúncia por manipulação de resultado. O caso remete a um cartão amarelo tomado pelo jogador no duelo entre o rubro-negro e o Santos, ainda em 2023, e se enquadra na Lei nº 14.567/23 da Lei Geral do Esporte.

O juiz Fernando Brandini Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília/DF, aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) — o UOL teve acesso à decisão. Segundo ele, as investigações "indicam possível intencionalidade do denunciado Bruno Henrique na situação que causou sua punição com apresentação de cartões durante a partida".

A decisão, por outro lado, rejeitou uma denúncia de estelionato, que também era pedida pelo MP.

O irmão do jogador, Wander Nunes Pinto Júnior, é outro a virar réu. Ambos têm dez dias para apresentar uma resposta às autoridades.

Neste momento preambular, como dito, os elementos informativos indicam existência de conduta criminosa praticada pelo denunciado Bruno Henrique, em conluio com o denunciado Wander Nunes trecho da sentença

O Flamengo não deve se posicionar neste momento, conforme apurou o UOL. O clube entende que não deve tomar qualquer atitude por enquanto porque ele não está impedido de atuar, conforme reforçado na decisão do juiz.

Igualmente, a condição profissional como atleta participante de competições internacionais não indica, de per si, propensão à fuga ou possível desleixo em relação ao processo trecho da sentença

O caso

O episódio no centro da discussão é o cartão amarelo recebido por Bruno Henrique no jogo contra o Santos, pelo Brasileirão 2023. Órgãos de monitoramento de apostas geraram um alerta para a movimentação no mercado de cartões naquela ocasião.

Na ocasião, ele foi advertido duas vezes: a primeira, já no 2º tempo, por agredir um adversário, enquanto a segunda gerou cartão vermelho por ofensa ao árbitro — já depois do apito final.

Isso gerou uma investigação pela Polícia Federal e Ministério Público em Brasília. Na época, a PF pediu o indiciamento do jogador.

Conversas interceptadas no celular de Wander, irmão de Bruno Henrique, indicam que houve apostas combinadas no cartão amarelo do atacante do Flamengo no jogo contra o Santos.

Wander teria recebido a informação do atleta sobre a intenção prévia de levar cartão. O jogador, inclusive, usou a conta da mulher para fazer mais apostas, segundo as conversas interceptadas.