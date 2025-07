Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraude esportiva

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, tornou-se réu em um processo criminal por fraude esportiva, em razão de um cartão recebido em novembro de 2023, após reclamar de forma acintosa com o árbitro Rafael Klein.

O juiz Fernando Brandini Barbagallo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), acolheu a denúncia feita pelo Ministério Público contra Bruno Henrique, do Flamengo, e o irmão dele, Wander Nunes Pinto Júnior.

A investigação da Polícia Federal ainda apontou que mais de 95% das apostas feitas nessa partida foram direcionadas ao cartão amarelo de Bruno Henrique. A informação foi inicialmente divulgada pelo Metrópoles.

De acordo com os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Bruno Henrique foi incentivado pelo irmão. No entanto, ressaltaram que o atacante agiu com consciência de seus atos.

Os promotores ainda relatam que Wander Nunes, assim que recebeu a confirmação de que Bruno Henrique receberia o cartão, comunicou a informação a familiares e amigos. Um deles vazou a futura infração para um núcleo de apostadores.

Caso sejam condenados, Bruno Henrique e Wander Nunes podem receber uma pena de no mínimo dois anos, podendo chegar a seis anos de prisão, além de multa.

Relembre o caso

Flamengo e Santos se enfrentaram pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023, no Mané Garrincha. Já nos acréscimos, Bruno Henrique cometeu uma falta em Soteldo. Antes mesmo de receber o amarelo, o atacante reclamou com o árbitro Rafael Rodrigo Klein, seguiu reclamando e, em seguida, foi expulso.

Em abril de 2025, Bruno Henrique foi indiciado pela Polícia Federal. A PF apreendeu o celular do atacante e de seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, e encontrou mensagens incriminadoras. As conversas indicam a participação do atacante do Flamengo em um esquema para forçar o cartão amarelo.

Os investigadores ainda encontraram uma ligação do atacante para o irmão antes da partida, que tinha a finalidade de confirmar que tomaria o cartão amarelo.