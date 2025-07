Brasil x Colômbia: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa América Feminina

Classificada para as semifinais, a Seleção Brasileira irá enfrentar a Colômbia nesta sexta-feira, em duelo de líder e vice-líder do grupo B da Copa América Feminina.

A partida é válida pela quinta rodada da fase de grupos do torneio e está marcada para as 21h (de Brasília), no estádio Banco Guayaquil, no Equador.

Onde Assistir

O confronto terá transmissão do Sportv e da TV Brasil.

POSIÇÕES NO GRUPO



Brasil - 9 pontos em 3 jogos - 1º lugar



Colômbia - 7 pontos em 3 jogos - 2º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Brasil: Lorena; Antonia, Haas, Mariza; Luany, Kremlin, Duda, Yasmim; Marta, Amanda e Garbelini



Técnico: Arthur Elias

Colômbia: Tapia; J. Carabalí, Arias, Álvarez; Bonilla, Bedoya, Montoya, Caicedo; Santos, Ramírez e Usme



Técnico: Ángelo Marsiglia

ARBITRAGEM



Milagros Arruela-PER será o árbitro da partida, enquanto Mariana Aquino-PER e Vera Yupanqui-PER irão atuar como auxiliares. O duelo não conta com o VAR.