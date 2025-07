Brasil empata com a Colômbia, passa em 1º do grupo e pega o Uruguai na semi da Copa América

Nesta sexta-feira, no Estadio Banco Guayaquil, o Brasil empatou sem gols com a Colômbia, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa América feminina. A Seleção, com um a menos após a expulsão de Lorena, suprou a pressão das colombianas e assegurou a vaga às semis como líder do Grupo B.

Classificada em primeiro lugar do Grupo B com dez pontos, a Seleção Brasileira enfrenta o Uruguai na semifinal da Copa América Feminina, na próxima terça-feira, às 21h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado.

A Colômbia, que terminou a fase de grupos na segunda posição com oito pontos, encara a Argentina, líder do Grupo A, na segunda-feira, também às 21h e no mesmo estádio.

Brasil x Colômbia: o jogo

O confronto direto pela liderança do Grupo B foi marcado por equilíbrio, tensão e uma expulsão decisiva. O Brasil, com um time bastante modificado, sofreu forte pressão desde o início da partida. A Colômbia explorou as jogadas individuais de Linda Caicedo e teve boas chances com Mayra Ramírez e Leicy Santos.

O jogo mudou completamente aos 22 minutos do primeiro tempo, quando a goleira Lorena foi expulsa por usar o braço fora da área ao tentar interceptar um chute de Caicedo. Com uma jogadora a menos, o Brasil teve dificuldades para manter a posse de bola e viu a Colômbia crescer em campo.

Apesar disso, a Seleção Brasileira resistiu bravamente. Cláudia, que substituiu Lorena no gol, fez defesas importantes, e Mariza salvou um gol certo após cruzamento de Caicedo no segundo tempo. O Brasil ainda ameaçou com Dudinha e Kerolin, mas sem sucesso nas finalizações. O placar terminou em 0 a 0, resultado que garantiu o primeiro lugar do grupo para o Brasil.