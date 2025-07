Botafogo x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do jogo do Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Botafogo neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Nilton Santos. O jogo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão vem de um empate sem gols com o líder Cruzeiro, resultado este que deu um respiro ao técnico Dorival Júnior. A equipe alvinegra está na 11ª posição do torneio, com 20 pontos, e vê a partida como uma oportunidade de subir algumas posições na tabela, além de amenizar a crise que ronda o Parque São Jorge.

Dorival Júnior tem desfalques importantes para o confronto na capital carioca. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro, suspensos, ficam de fora. O lateral esquerdo Hugo e o volante Maycon, contundidos, completam a lista de baixas.

Em contrapartida, o volante Raniele reforça o time depois de cumprir suspensão. Recuperado de uma lesão na coluna, o atacante Yuri Alberto também está de volta à lista de relacionados, mas deve começar no banco de reservas.

De olho no clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival Júnior pode preservar alguns titulares do Corinthians.

O Botafogo, por sua vez, teve semana livre e chega descansado para o embate. Na rodada passada, a equipe ganhou do Sport, fora de casa, por 1 a 0, e assumiu o quinto lugar do Brasileirão, com 25 pontos.

O Glorioso, agora sob comando de Davide Ancelotti, tem um desfalque certo: Marlon Freitas, suspenso. Por outro lado, o volante Danilo, recém-contratado, está apto a fazer sua estreia.

O SORRISO ESTAMPADO NO ROSTO DE QUEM É DO PRETO E BRANCO! ????? #Aura90 #VamosBOTAFOGO ? Vítor Silva/BFR pic.twitter.com/joWfrF9uZp ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 25, 2025

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO X CORINTHIANS

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 26 de julho de 2025, sábado



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)



VAR: Wagner Reway (SC)

BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Fernando, Barboza e Alex Telles; Newton (Danilo), Allan e Savarino (Santi Rodríguez); Artur, Montoro e Arthur Cabral.



Técnico: Davide Ancelotti

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho (Léo Mana), Cacá, João Pedro Tchoca e Angileri; Raniele, Charles, Luiz Gustavo Bahia e André Carrillo; Talles Magno e Romero.



Técnico: Dorival Júnior