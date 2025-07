Botafogo não sofre gols há mais de 1 mês no tempo normal dos jogos

O Botafogo defenderá uma marca importante no duelo do final de semana contra o Corinthians, pelo Brasileirão 2025. O time carioca não sofre um gol no tempo normal das partidas há mais de um mês.

A última vez em que o Glorioso foi vazado nos 90 minutos aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Atlético de Madrid, da Espanha. A partida ? disputada em 23 de junho ? era válida pela última rodada da fase de grupos do Mundial.

No duelo seguinte, o Botafogo sofreu um gol, mas apenas na prorrogação, na eliminação diante do Palmeiras. No tempo normal, houve igualdade por 0 a 0 entre os brasileiros.

Botafogo sob nova direção

Desde a volta do Mundial, o Botafogo é dirigido por Davide Ancelotti, filho de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira. Em três jogos, dois triunfos (contra Vasco e Sport) e um empate, diante do Vitória. Em todas as partidas, a equipe não sofreu gols.

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).