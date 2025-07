BJ Penn clama por ajuda a Dana White após série de prisões

O ex-campeão dos pesos-leves e meio-médios do UFC e integrante do Hall da Fama, BJ Penn, utilizou as redes sociais nesta última quinta-feira (24) para fazer um apelo público por ajuda. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o havaiano de 46 anos pediu apoio ao CEO da organização, Dana White, ao ex-executivo Lorenzo Fertitta e a antigos parceiros comerciais, enquanto enfrenta uma série de dificuldades legais e familiares (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

O veterano das artes marciais mistas, que foi detido diversas vezes nos últimos meses em Hilo, no Havaí, responde a acusações de agressão e abuso contra sua própria mãe. Ele alega acreditar que parentes próximos foram assassinados e substituídos por impostores - o que teria motivado a emissão de uma ordem de restrição, posteriormente violada, resultando em sua prisão mais recente. Sem representação legal, ele tem se defendido por conta própria nos tribunais e deve retornar à Justiça em agosto, quando será discutida a possibilidade de nomeação de um advogado de apoio.

Leia o que ele diz no vídeo

"Essa mensagem é para o Dana White e o Lorenzo Fertitta. Eu preciso da ajuda de vocês. Fui expulso. Essa é a casa onde cresci. Vivi aqui minha vida toda. Lutei no UFC, me tornei campeão mundial e tudo mais. Mark Mastrov, UFC Gyms, sei que sempre fizemos um bom trabalho promovendo as academias UFC... Estou sendo expulso da casa. Um exército se mudou para todas essas casas. Preciso da ajuda de vocês. Eles me deixaram aqui nesse estúdio. Se eu chegar perto da casa ali em cima, tentar pegar meus cachorros, pegar qualquer coisa, eu sou preso. Me deixaram aqui nesse estúdio. Pensem bem. Ninguém está aqui para me ajudar.

Se algum dos meus patrocinadores por aí, para quem fiquei mais tempo ou fiz qualquer coisa - porque eu sempre soube que teria um meet & greet (encontro com fãs), nunca fui embora mais cedo. Sempre fiquei o tempo que fosse necessário. Mas agora estão me fazendo ficar nesse estúdio aqui. Querem que eu lave minha roupa na lavanderia pública, e eu sou campeão mundial. Eu que fui lá, levei os socos, levei as pancadas, e aqui estou eu, sendo expulso de tudo, prestes a ter tudo roubado de mim. Todo o dinheiro que ganhei no UFC, nas academias UFC, com todos os meus patrocinadores - investi tudo de volta na minha família, em tudo. Cada centavo investido de volta. Estou prestes a perder tudo e preciso da ajuda de vocês. Dana White, Lorenzo Fertitta, Pat Tenore, venham aqui dessa vez e me ajudem, por favor".

O que ele escreveu na legenda

"PODER NÃO É QUANTO VOCÊ PODE MACHUCAR ALGUÉM, PODER É QUANTO VOCÊ PODE AJUDAR ALGUÉM! Eu não comecei essa briga. Isso é um exército de ladrões e eles estão aqui para roubar tudo o que conquistei. Se em algum momento eu fiz alguém ganhar dinheiro como o UFC, UFC GYMS, RVCA e Pat Tenore ou fiz algo gentil ou útil para alguém que tem o poder de fazer a diferença, eu agradeceria a ajuda com esse roubo que está acontecendo em Hilo, Havaí! Eles estão tentando tirar minha vida e me provocar para atacar algum deles, mas se eu cair na armadilha e encostar em um deles, vou para a cadeia e perco tudo. Eu não sabia a quem mais pedir, então resolvi pedir a qualquer parceiro de negócios com quem tivemos boas relações comerciais que me ajude contra esse exército de ladrões".

Histórico de prisões

A primeira detenção aconteceu em Hilo, onde o ex-lutador foi acusado de agressão a um familiar, com contato físico considerado ofensivo. Testemunhas relataram que ele teria empurrado a mãe contra um carro e a impedido de acionar a polícia.

Menos de 48 horas depois, ele foi preso novamente por violar a medida protetiva, que o obrigava a manter distância mínima de 30 metros da vítima e proibia sua presença na residência que dividiam. A ordem também vetava qualquer forma de contato, presencial ou eletrônico.

A terceira prisão ocorreu após a ausência em uma audiência judicial, em descumprimento aos termos de sua liberdade provisória. A falta foi interpretada como agravante, aumentando a gravidade de sua situação perante a Justiça.

Na quarta e mais recente ocorrência, Penn voltou a invadir a casa da mãe, alegando a necessidade de obter informações bancárias. A reincidência resultou em prisão imediata, sendo libertado apenas após pagamento de fiança no valor de 3 mil dólares (cerca de R$ 16,6 mil).

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Jay Penn (@bjpenn)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok