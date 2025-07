Ben Askren recebe alta do hospital após passar por transplante duplo de pulmão

Nos últimos meses, Ben Askren travou uma batalha pela própria vida. Depois de passar por um transplante duplo de pulmão e "morrer quatro vezes", como o próprio relatou, o ex-lutador do UFC apresenta sinais evidentes de melhora. E a prova concreta disso veio no início desta semana, com o wrestler americano recebendo alta do hospital no qual ficou internado por quase dois meses. Através de um vídeo em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Funky', registrou o momento e atualizou sobre seu estado de saúde.

No caminho para casa, ao lado de sua esposa Amy Askren, peça crucial durante o período delicado, Ben ressaltou que a jornada rumo à normalidade está longe do fim. Apesar de ter sido liberado pelos médicos para voltar para sua residência, o ex-lutador do UFC terá que reaprender a desempenhar funções básicas, como andar. A fase faz parte do processo de adaptação dos pulmões recebidos no transplante ao seu corpo.

"E aí, pessoal? Dia 59! Estou fora (do hospital). Ao lado da minha linda e companheira esposa. Foi uma jornada longa e ainda não acabou. Porque eu ainda não consigo sequer andar. Tenho que me ensinar a fazer isso novamente, dentre outras muitas coisas. Acho que posso ver (tudo) pelo lado positivo, porque fui eu e também porque não me lembro. Mas amor, o quão perto de morrer eu fiquei? Eu não lembro de 35 dias dessa jornada. Acho que minha cirurgia foi há uns 25 dias. Foi difícil", declarou Askren.

Relembre o caso

Askren foi hospitalizado com um quadro súbito e severo de pneumonia e uma infecção bacteriana severa (estafilococos). Com um estado clínico grave, o ex-lutador do UFC viu sua esposa assumir as redes sociais para, além de atualizar seus fãs, levantar 'vaquinhas' online, para lidar com os custos hospitalares. Durante boa parte da internação, Ben sequer estava consciente.

No auge do processo de reabilitação, Askren estava sedado, sob ventilação mecânica e conectado a uma máquina de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), um recurso utilizado quando pulmões ou coração não conseguem funcionar adequadamente por conta própria. E, como não poderia deixar de ser, o ex-UFC perdeu bastante massa corporal ao longo do tratamento e transplante: mais precisamente 22,6 kg em apenas 45 dias. Depois que foi submetido a um transplante duplo de pulmão, o quadro, aos poucos, foi melhorando - até a recente alta do hospital.

