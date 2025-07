Barcelona resolve pendência e segue para pré-temporada na Ásia

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira que o time, incluindo seus novos contratados Joan García e Marcus Rashford, iniciará a sua turnê pela Ásia após resolver o problema que prejudicou a viagem, que estava marcada para começar nesta quinta-feira.

O clube blaugrana declarou na quarta-feira que houve uma quebra de contrato por parte do promotor da partida contra o Vissel Kobe no domingo, mas a Rakuten, empresa japonesa proprietária do time japonês, resolveu a questão financeira.

Após tomar conhecimento da intervenção da Rakuten, o Barça considerou viajar na quinta-feira, mas não teve outra opção a não ser viajar nesta sexta-feira por questões logísticas.

"Este evento acontece depois que o Clube e o promotor resolveram todas as questões que levaram o FC Barcelona a cancelar sua participação na partida contra o Vissel Kobe há dois dias, e que agora está de volta ao calendário", afirmou o clube.

O clube catalão revelou imediatamente a lista de 30 jogadores para a turnê.

O técnico Hansi Flick convocou os goleiros Joan García, Wojciech Szczesny e Iñaki Peña, enquanto Marc-André Ter Stegen permaneceu em Barcelona para uma cirurgia nas costas na próxima semana.

Quanto aos zagueiros, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Andreas Christensen, Jules Kounde, Eric Garcia, Héctor Fort e Gerard Martín estão viajando.

Os meio-campistas convocados são Pedri, Gavi, Fermín, Marc Casadó, Dani Olmo, Frenkie de Jong e Marc Bernal, enquanto os atacantes incluem Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski e Ferran, além dos dois novos contratados, Marcus Rashford e Roony Bardghji.

Outros cinco jovens jogadores completam a lista: o goleiro Diego Kochen, o zagueiro Jofre Torrents, os meio-campistas Guillermo Fernández e Pedro Fernández, e o atacante Toni Fernández.

Nem Oriol Romeu nem Pau Víctor fazem parte da viagem, pois buscam uma saída do time.

Barcelona: programação na Ásia

Após o primeiro amistoso contra o Vissel Kobel, no domingo, o time do Barcelona viaja para a Coreia do Sul, onde tem mais duas partidas agendadas: contra o FC Seoul, no dia 31 de julho, e o Daegu FC, no dia 4 de agosto.

O Barça jogará o Joan Gamper Tour, no dia 10 de agosto, contra o Como, no Estádio Johan Cruyff, antes de dar início à La Liga em Mallorca, no dia 16 de agosto.