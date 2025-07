'Autocracia' e 'Não ligam para atletas': Fifpro e Fifa trocam críticas

A Fifpro (Federação Internacional de Associações de Futebolistas Profissionais) e a Fifa trocaram duras críticas por meios oficiais na tarde de hoje.

O que aconteceu

Em nota, a Fifpro expressou sua 'profunda preocupação' com a forma 'autocrática' que acredita que a Fifa vem liderando o futebol mundial. O sindicato dos atletas se reuniu hoje em Amstedam (HOL) com a presença de mais de 58 associações de jogadores.

Horas depois, a Fifa rebateu as críticas com duras declarações, lamentando a postura da Fifpro e afirmando que a entidade "não liga realmente para os jogadores". A entidade máxima do futebol afirmou que convidou a Fifpro para o diálogo em reunião recente e não obteve sucesso.

O ponto principal do conflito foi a disputa do novo Mundial de Clubes. A competição já tinha sido chamada de "pão e circo" pelo presidente da Fifpro para as Américas, Sergio Marchi. O calendário cheio é a preocupação do sindicato.

A Fifa, por outro lado, publicou seu comunicado com uma chamada clara: Fifa reitera seu convite ao diálogo com órgãos legítimos que colocam o bem-estar do atleta em primeiro lugar. Em sua nota, a entidade deixa claro que entende que não é o caso da Fifpro, que ao invés de proteger os atletas, "protege interesses pessoais, lutas políticas internas e a própria imagem".

A Fifpro reclama do calendário sobrecarregado, do pouco tempo para recuperação física e mental, das condições extremas de jogo (e do calor nos Estados Unidos) e da falta de diálogo da Fifa. O sindicato afirma que o modelo da entidade coloca em risco a saúde dos atletas.

A Fifa, em sua resposta, relembra o encontro promovido em Nova York, no qual afirma que convidou a Fifpro, que optou por não comparecer. Na reunião, a entidade definiu mínimo de 72h de descanso entre jogos, férias obrigatórias de no mínimo 21 dias, disposições para que sejam discutidas viagens internacionais e condições climáticas, entre outras coisas. Foi aberta a possibilidade de jogadores ou associações de jogadores participarem do Tribunal e do Conselho da Fifa, além da criação de painel aberto e consultivo com representantes dos atletas.

A Fifa termina seu posicionamento afirmando que irá seguir junto com jogadores e aqueles que querem o melhor para o futebol e diz: "Cabe à Fifpro responder ao chamado"