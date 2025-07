Augusto Melo diz que não irá renunciar após pressão de organizadas do Corinthians

Augusto Melo voltou a dizer que não renunciará à cadeira presidencial do Corinthians. Na noite desta sexta-feira, o presidente afastado publicou um pronunciamento e reafirmou que não abrirá mão do cargo mesmo após a pressão das torcidas organizadas do Timão.

O pronunciamento foi publicado por Augusto Melo em suas redes sociais e aconteceu após o protesto das torcidas organizadas em frente ao Parque São Jorge, realizado na última quinta-feira. Os torcedores, entre eles lideranças da Gaviões da Fiel e membros da Camisa 12, pediram a renúncia do mandatário e prometeram agir de maneira contundente se ele retornar ao clube.

A Gazeta Esportiva apurou que líderes das uniformizadas pressionam o dirigente a renunciar pois, neste caso, não haveria eleições indiretas. Sendo assim, Osmar Stabile permaneceria no cargo até o fim do mandato. Augusto Melo, contudo, enfatizou que não irá ceder à pressão e não renunciará ao cargo no Corinthians.

"Deixo aqui bem claro a todos vocês: jamais vou renunciar. Pelo amor que tenho ao Corinthians, pelo projeto e planejamento que desde de 2 de janeiro de 2024 planejamos e estamos executando. Que infelizmente, depois de tantas perseguições, eles conseguiram me tirar do cargo. Tive erros no começo da gestão, mas muitos acertos a partir do segundo semestre. Pergunte aos funcionários do clube, aos sócios, se não houve uma grande melhoria. Pergunte aos funcionários do CT, aos jogadores, se não houve uma grande estrutura para que pudessem trabalhar melhor.", disse o presidente afastado.

O mandatário também voltou a bater na tecla da reabertura das contas de 2023, último ano da gestão Duilio Monteiro Alves. Augusto pediu aos torcedores que cobrem Osmar Stabile, presidente interino do Timão, pela reabertura do balanço financeiro daquele ano.

Por fim, Augusto Melo também demonstrou confiança em um possível retorno à cadeira presidencial do Corinthians na Assembleia do próximo dia 9 de agosto. O presidente afastado ainda aproveitou o espaço para fazer um apelo direito aos torcedores do clube.

"Vou voltar, pode ter certeza, para poder dar seguimento nesse projeto maravilhoso que nós tínhamos e temos, para que o Corinthians saia dessa situação. E tenho certeza que vou entregar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente. Acorda, Fiel. Analisa tudo que fizemos de 2024 para cá", afirmou Augusto.

A Assembleia Geral dos Sócios é a última etapa do processo de impeachment e definirá o futuro de Augusto Melo à frente do Corinthians. A reunião acontecerá no dia 9 de agosto (um sábado), das 9h às 17h (de Brasília), no Parque São Jorge.

Os associados irão votar para ratificar ou não a decisão tomada pelo Conselho Deliberativo no último dia 26 de maio. Caso a maioria vote contra Augusto, ele será definitivamente destituído. Caso contrário, ele retorna à presidência normalmente.

Augusto Melo, vale lembrar, tornou-se réu no caso VaideBet. Na última terça-feira, a juíza acatou a decisão do Ministério Público após o indiciamento da Polícia Civil e iniciou um processo penal contra o mandatário alvinegro pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa, fruto da investigação do contrato de patrocínio assinado pelo Corinthians com a casa de apostas VaideBet.

Já nesta sexta-feira, foram expedidos os mandados de citação para os réus, entre eles Augusto Melo, apresentarem resposta à acusação. O prazo é de 10 dias.

Confira, abaixo, o pronunciamento completo de Augusto Melo:

"Falo hoje com meu coração pesado, mas com a minha consciência tranquila. Depois desse protesto de ontem, onde querem me comparar com um grupo que está lá há 16 anos, que fizeram mais de R$ 2 bilhões de dívida, querendo jogar tudo em cima do Augusto Melo. Deixo aqui bem claro a todos vocês: jamais vou renunciar. Pelo amor que tenho ao Corinthians, pelo projeto e planejamento que desde de 2 de janeiro de 2024 planejamos e estamos executando. Que infelizmente, depois de tantas perseguições, eles conseguiram me tirar do cargo. Tive erros no começo da gestão, mas muitos acertos a partir do segundo semestre. Pergunte aos funcionários do clube, aos sócios, se não houve uma grande melhoria. Pergunte aos funcionários do CT, aos jogadores, se não houve uma grande estrutura para que pudessem trabalhar melhor.

Fizemos uma auditoria independente com o parecer de uma pessoa técnica, o Papa da Contabilidade, Eliseu Martins, sobre as contas de 2023. Vocês me cobravam a auditoria, e está feito. Agora, cobrem a abertura das contas. Eu não vejo esse presidente falar da abertura das contas de 2023. Não vejo esse presidente falar dos cartões de crédito. Em 16 meses, nunca usei um real do Corinthians, nunca usei meu cartão corporativo do Corinthians. Isso prova nossa honestidade, prova que o que eu fiz pelo Corinthians foi por amor, e nunca usei um centavo do Corinthians. Cobrem, Fiel torcedor. Cobrem a abertura das contas, vocês vão saber tudo que aconteceu no Corinthians. Vocês não cobravam auditoria? Está aí. Tivemos a coragem de fazer a auditoria. Agora cobrem esse presidente aí, que aliás, pelo que sei, já falou que não vai abrir as contas.

Tenho mais de 40 anos de clube, sempre tive uma vida honesta, limpa, transparente. Nunca tive qualquer tipo de problema com quer que seja, dentro principalmente do nosso clube. Tudo será provado. E vocês querem entregar o clube para essas pessoas que aí estão. E se no dia 9 [de agosto], eu não voltar, quem decidirá o destino do clube são 260 pessoas dentro do Conselho. Ou seja, vocês querem que volte essas mesmas pessoas? Vou voltar, pode ter certeza, para poder dar seguimento nesse projeto maravilhoso que nós tínhamos e temos, para que o Corinthians saia dessa situação. E tenho certeza que vou entregar um Corinthians muito melhor para o próximo presidente. Acorda, Fiel. Analisa tudo que fizemos de 2024 para cá. Sempre deixo claro, não só os jogadores, comissão técnica, executivo de futebol, o presidente também tem um tempo de adaptação. Hoje, sou um homem mais experiente, mais cascudo, com mais bagagem, com um novo projeto, sem compromisso com qualquer um que seja. Com uma nova diretoria. Nos dê um voto de confiança, Fiel Torcida".