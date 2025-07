Atacante argentino de 20 anos é encontrado morto após reclamar de cansaço

Do UOL, em São Paulo

Promessa do futebol argentino, o atacante Ronaldo Arias, 20, foi encontrado morto em sua casa, ontem, após reclamar de "muito cansaço" ao voltar de um treino. As informações são do jornal argentino Clarín.

O que aconteceu

Arias não compareceu ao treino, preocupou companheiros e foi encontrado sem vida em seu quarto. O atacante integrava o elenco do Sportivo Peñarol (ARG). Antes, ele atuou nas categorias de base do San Martín.

Os primeiros laudos indicam um problema cardíaco. A família chegou a levar o jogador ao hospital, mas os médicos informaram que nada poderia ser feito. A UFI (Unidade Fiscal Especializada, em livre tradução do espanhol) de Delitos Especiais investiga o caso.

Um dia antes de sua morte, Ronaldo Arias reclamou de cansaço após um treinamento. Ele informou aos familiares que estava cansaço, jantou e foi dormir.

O atacante perdeu parte da temporada após apresentar sintomas de doença arterial, mas exames e avaliações de especialistas não apontaram alterações significativas e o jogador retomou os treinamentos.