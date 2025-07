Apresentado ao Botafogo, Danilo se mostra disposto a estrear contra o Corinthians: "Estou pronto"

O volante Danilo, anunciado pelo Botafogo na última sexta-feira (18), com contrato válido até julho de 2029, se apresentou ao clube carioca. O atleta de 24 anos afirmou que pode exercer qualquer função no meio-campo.

"Venho com o foco muito grande de fazer o que fiz no Palmeiras e no Nottingham Forest, que é dar passes, jogar para frente, marcar, chegar ao ataque e fazer gols também. As posições em que me sinto melhor são as três do meio. Mas o que o treinador decidir para mim ali no meio está tranquilo, pode ser qualquer uma das três", afirmou.

Danilo reconheceu que será difícil tomar o posto de Gregore, campeão da Libertadores e peça fundamental no elenco do Glorioso.

"São características diferentes. Ele é mais marcador, é mais aquele primeiro volante. Eu consigo fazer o primeiro também, mas também o segundo volante e jogando como 10. Vou dar o meu melhor. O Gregore é o pit bull nato, vai ser difícil tomar esse posto dele aqui no Botafogo, pelo que ele fez e pelos títulos que ganhou. Mas espero que eu consiga ajudar assim como ele ajudou", analisou.

Sobre a partida deste sábado, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, Danilo se mostrou disposto a entrar em campo, apesar de ainda estar recuperando a forma física. Vale destacar que o atleta foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quarta-feira (23).

"Estamos num processo ainda, não pela lesão, mas pela forma física. Fiquei na Bahia fazendo a preparação física, mas sozinho. Sobre amanhã, ainda não sei, mas estou pronto se o professor quiser", disse.

Por fim, o jogador relembrou sua convocação à Seleção Brasileira em 2022, ainda quando defendia o Palmeiras, e afirmou que busca fazer boas partidas pelo Botafogo para repetir o feito.

"Tive a oportunidade de ir à Seleção quando estava no Palmeiras. Não tive minutagem, mas pude conhecer os jogadores que estavam na Europa. Fiquei muito feliz e espero que eu possa fazer belos jogos aqui para estar na próxima convocação. É um sonho de criança", finalizou.

Carreira de Danilo

Formado nas categorias de base do Bahia, o volante de 24 anos chegou ao Palmeiras ainda na categoria sub-17 e estreou no profissional em 2020. Logo em seu primeiro ano, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil.

Nos anos seguintes, conquistou o torneio continental novamente, em 2021, e o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista, ambos em 2022. Com a camisa alviverde, o volante atuou em 141 jogos e marcou 12 gols.

Diante de sua boa performance, foi vendido para o Nottingham Forest, onde oscilou. Apesar de ter sido titular da equipe inglesa durante a temporada 2022/23, Danilo perdeu espaço com a chegada do costa-marfinense Sangaré, em setembro de 2023.

Além disso, conviveu com lesões que tiraram seu tempo de jogo. Nesta temporada, o volante participou de apenas 13 rodadas do Campeonato Inglês. Pelo clube europeu, foram seis gols marcados e quatro assistências em 62 jogos.