Após derrota, técnico do Juventude diz que equipe possui um problema mental nos jogos

Jogando diante de seu torcedor, no estádio Alfredo Jaconi, o Juventude perdeu por 1 a 0 para o São Paulo nesta quinta-feira, pelo Brasileirão. O técnico Cláudio Tencati fez uma análise do jogo e disse que o problema do Jaconero está no "mental".

"Temos que mudar esse nosso comportamento mental. De fato, está no mental. Para mim, ficou claro na derrota para o Cruzeiro (goleada sofrida por 4 a 0). Como a gente faz até os 38 minutos um jogo equilibrado, depois toma um gol e se desequilibra completamente da partida", afirmou o treinador do Juventude.

Estratégia que não deu certo

Em seguida, Tencati admitiu que a estratégia pensada para o duelo contra o São Paulo não deu certo. Entretanto, o treinador ressaltou que a equipe ainda comete muitos erros e perder uma chance clara que poderia ter mudado o rumo do jogo.

"Foi a noite toda praticamente, essas decisões erradas, principalmente erros técnicos, de passe, de conclusão. Nós temos errado muitos passes, principalmente no primeiro tempo. Se a bola do Veron entra ali com 12, 13 minutos, a estratégia tinha valido. Porém, depois, faltou capricho, precisão, o time está muito afoito ainda", analisou Tencati.

Fernando Alves / ECJ

Com 11 pontos após 14 jogos, o Juventude é o 18º colocado no Campeonato Brasileiro. A equipe gaúcha volta a campo neste domingo, quando visitará o Bahia, às 18h30 (de Brasília).