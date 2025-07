Cuca aponta 'semana atípica' no Atlético-MG após cobranças por salários atrasados

Cuca apontou — após classificação às oitavas da Copa Sul-Americana — uma "semana atípica" no Atlético-MG após os jogadores cobrarem o pagamento de salários atrasados.

"Foi uma semana atípica. Eu particularmente nunca tinha passado por uma situação assim, foi a primeira vez. Na noite que antecede o jogo, você fica com dúvida sobre quem escalar. Deixei para definir o time só hoje de manhã, quando fizemos um treino de posicionamento, às 11h. Com todos os acontecimentos, era natural que todos ficassem tensos", explicou o treinador.

Durante a semana, jogadores do Galo notificaram o clube sobre os pagamentos atrasados. Entre eles, o atacante Rony, que foi além e pediu a rescisão do seu contrato, alegando atrasos de salário ou encargos, como FGTS, luvas e direito de imagem. Porém, no mesmo dia, voltou atrás e desistiu da decisão.

Diante da situação, Cuca revelou que optou por conversar com cada um dos jogadores antes de definir a escalação para o jogo e confiou que eles responderiam aos problemas em campo.

"Consigo entender todos os lados. Os jogadores acionaram um botão de alerta. No meio disso, saímos bem, porque não perdemos ninguém. Mas tem consequência. Conversei um a um antes de escalar. Era fácil tirar do time, era o que todos queriam. Eu iria ficar de bem com a torcida fazendo isso, mas não era o justo. Eles teriam que, com a bola no pé e o coração, falar", disse.

Antes da partida de ontem, o Atlético definiu o prazo para realizar o pagamento atrasado da parcela de direitos de imagem e das luvas de jogadores do elenco. Segundo o clube, até o final da próxima semana, todas as dívidas serão quitadas.

O Galo volta a campo neste domingo, quando visita o vice-líder Flamengo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h30 (de Brasília), no Maracnã, no Rio de Janeiro.