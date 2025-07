Após adiamento, presidente do Barcelona explica atraso para jogar no novo Camp Nou

O Barcelona está tendo que aguardar mais que o esperado para retornar à sua casa, o Spotify Camp Nou. A Prefeitura de Barcelona recusou a concessão da primeira licença de ocupação do estádio, para que fosse realizado o Troféu Joan Gamper, que seria disputado lá em 10 de agosto. Após o atraso, o presidente do Barça, Joan Laporta, continua confiante em retornar ao estádio nesta temporada.

De acordo com Laporta, o clube tinha informações de que as licenças seriam aprovadas em tempo hábil, o que não ocorreu.

"Tínhamos informações de que as licenças correspondentes chegariam em tempo hábil. De fato, as licenças de construção e atividade chegaram, e a que não chegou foi a licença de ocupação inicial. No meu discurso no Senado de Barcelona, eu disse que, se não houvesse imprevistos, voltaríamos para o Troféu Joan Gamper", disse o mandatário, em entrevista ao Mundo Deportivo, da Espanha.

Retorno o mais rápido possível

Apesar dos empecilhos trazidos pela prefeitura, Laporta disse que trabalhará com eles para superar todos os obstáculos a fim de retornar o mais rápido possível para o Camp Nou.

"Sim, retornaremos ao Camp Nou do Spotify o mais rápido possível. Agora, como sempre, estamos trabalhando em conjunto com a Prefeitura para superar todos os obstáculos. Não há culpa na Prefeitura. Respeitamos e acatamos a decisão deles, e nossos técnicos estão pressionando para que voltemos o mais rápido possível. Devemos exercer discrição; estamos agindo com a máxima cautela. Vejo a Prefeitura fazendo a sua parte e confiamos que eles entendam que este é um projeto único. O prefeito até me disse que este projeto tem um impacto muito significativo na cidade", disse Laporta.

Na última temporada, durante as obras no Camp Nou, o Barcelona mandou seus jogos no Estádio Olímpico Lluis Companys, em Montjuic, na cidade espanhola.