Aos 49 anos, Wanderlei Silva exibe treino de boxe rumo à revanche histórica; veja

Faltando pouco mais de dois meses para o aguardado reencontro com Vitor Belfort, Wanderlei Silva compartilhou nas redes sociais um trecho de sua preparação para o confronto. No vídeo, o veterano aparece em atividade intensa no saco de pancadas, demonstrando potência nos golpes e atenção aos detalhes técnicos do boxe - modalidade na qual medirá forças com o antigo rival (clique aqui ou veja abaixo).

Aos 49 anos, o curitibano busca aprimorar o condicionamento físico e ajustar seu estilo à dinâmica da "nobre arte" para o duelo marcado para o dia 27 de setembro, na segunda edição do Spaten Fight Night, em São Paulo. O evento marcará a estreia oficial de Wanderlei no boxe profissional.

O reencontro carrega um forte peso simbólico. Será a primeira vez que Silva enfrentará o 'Fenômeno' desde o emblemático nocaute sofrido em outubro de 1998, no UFC Brasil. Naquela noite, o carioca precisou de apenas 44 segundos para encerrar a luta, em um dos momentos mais marcantes da história do MMA nacional. Agora, o cenário é diferente: enquanto Belfort soma experiência no boxe, com vitórias sobre Evander Holyfield e Ronaldo 'Jacaré', o 'Cachorro Louco' parte para um novo capítulo na carreira, cercado de expectativa.

Provocações

Desde o anúncio oficial da revanche, os dois veteranos passaram a trocar provocações nas redes sociais. Em meio a vídeos de treinos e entrevistas, as farpas têm esquentado o clima para o confronto, reacendendo a rivalidade que marcou o início de suas trajetórias no esporte. A promessa, de ambos os lados, é por um combate eletrizante - agora sob as regras da nobre arte.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por ANDRE DIDA (@andredida)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok