À la Mike Tyson! Lutador morde e arranca pedaço da orelha do rival no MMA; veja

Em junho de 1997, Mike Tyson protagonizou uma das cenas mais bizarras e, ao mesmo tempo, icônicas dos esportes de combate. Na ocasião, em uma revanche pelo título mundial dos pesos-pesados contra Evander Holyfield, 'Iron' mordeu e arrancou um pedaço da orelha de seu adversário. Quase 30 anos após o fatídico episódio, a cena se repetiu - desta vez no mundo das artes marciais mistas.

Em ação no último sábado (19) pela 62ª edição do evento 'Max Fight Championship', em Sveti Vlas, cidade da Bulgária, Georgi Valentinov foi o grande personagem da cena polêmica. Enquanto pressionava seu adversário no clinch, o atleta búlgaro aproveitou a posição para, repetidas vezes, morder a orelha esquerda de Mitko Iliev (veja abaixo ou clique aqui).

O vídeo, disponibilizado pelo portal local 'Vechtsport_Info', mostra Iliev alertando o árbitro da infração. O profissional, entretanto, não interveio de imediato. O combate só foi paralisado quando o juíz percebeu um pedaço da orelha de Mitko no chão do ringue, assim como um sangramento grande na região

Reações e consequências do ato

Como não poderia deixar de ser, Valentinov foi punido pelo ato, desclassificado e a vitória foi declarada para Iliev, alvo da mordida ilegal. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o atleta informou que passou por uma intervenção cirúrgica bem-sucedida para reconstrução de sua orelha esquerda.

Presidente do evento 'Max Fight Championship', Lyuben Dzhubrilovi condenou a ação de Valentinov e resumiu o episódio como "um dia sombrio para o MMA na Bulgária", segundo o portal 'Vechtsport_Info'. Em uma tentativa de minimizar o ocorrido, a organização do show, além de banir o atleta infrator, reteve sua bolsa de pagamento e direcionou para Iliev, seu oponente e vítima do ataque ilegal.

Chaos erupted at Maxfight 62 in St. Vlas when Bulgarian fighter Georgi Valentinov sank his teeth into his opponent's ear during a live MMA bout-biting off a full section and spitting it mid-fight, in a scene eerily reminiscent of Tyson vs. Holyfield. St. Vlas, Bulgaria - July 19,... pic.twitter.com/jnGvsRMfiA

- Vechtsport Info ?? ?? ?? ?? ?? ?? (@vechtsport_Info) July 21, 2025

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por MAX FIGHT (@maxfightchampionship)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok