Wanderlei Silva provoca Belfort a 2 meses de revanche: 'Não vou precisar bater muito'

A rivalidade entre Wanderlei Silva e Vitor Belfort ganhou novos capítulos a pouco mais de dois meses da aguardada revanche entre os veteranos do MMA. Escalados para se enfrentarem no Spaten Fight Night 2, marcado para o dia 27 de setembro, em São Paulo, os brasileiros voltaram a trocar farpas, e o 'Cachorro Louco' não poupou palavras ao provocar o antigo rival dos tempos de UFC e PRIDE.

Em entrevista ao canal Combate, Wanderlei garantiu que está em plena forma e afirmou que não precisará de muito tempo para resolver o confronto. Segundo o ex-campeão do PRIDE, Belfort não lida bem com a pressão dentro do ringue.

"Todo mundo sabe que ele não é bom de cabeça. Outro ponto fraco dele é que ele não gosta de sentir dor. Se tirar ele da zona de conforto... Tem atletas que você luta e precisa arrancar a cabeça do corpo, se não o cara volta. O Vitor não é um cara guerreiro assim. Não é aquele cara. Eu sei que não vou precisar bater muito nele. A hora que eu começar a acertar, ele vai entregar", disparou.

Acusação antiga

O duelo entre os dois ícones brasileiros poderia ter acontecido em 2012, ainda sob contrato com o UFC, mas foi cancelado após Belfort alegar uma lesão na mão. Para Wanderlei, no entanto, a justificativa nunca convenceu. Ele chegou a sugerir que o oponente teria evitado o confronto por receio.

"Ele disse que quebrou a mão, eu particularmente não acredito. Um cara tarimbado coloca um monte de bandagem na mão, e ninguém bate num sparring tão forte assim. Eu acho que ele ficou com medo de mim naquela ocasião. Espero que agora cumpra a palavra e apareça no evento. Eu vou estar lá pronto para lutar, contra ele ou contra qualquer um", alfinetou.

Revanche após 25 anos

A reedição do confronto acontecerá mais de 25 anos após o primeiro embate entre os dois, em 1998, também na capital paulista. Naquela ocasião, ainda sob as regras do MMA, Belfort venceu por nocaute em apenas 44 segundos. Após o duelo, ambos deixaram o UFC rumo ao PRIDE, onde Wanderlei se consolidou como um dos maiores nomes da história da organização japonesa.

Experiência de sobra

Agora, aos 49 e 48 anos, respectivamente, Silva e Belfort - ambos integrantes do Hall da Fama do UFC - se reencontram, desta vez nas regras do boxe. Será a estreia de Wanderlei na modalidade, enquanto o "Fenômeno" já soma duas vitórias expressivas, contra Evander Holyfield (2021) e Ronaldo Jacaré (2023), em apresentações anteriores.