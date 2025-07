VNL feminina: Brasil vence a Alemanha e enfrentará o Japão na semifinal

Nesta quinta-feira, o Brasil venceu a Alemanha por 3 sets a 0 pelas quartas de final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) em Lodz, na Polônia, com parciais de 25 a 19, 26 a 24 e 25 a 14. Com o resultado, a equipe comandada por José Roberto Guimarães enfrentará o Japão na semifinal, no próximo sábado, às 15h (de Brasília).

Apesar da distância no placar, o primeiro set não foi de total domínio das brasileiras. A seleção abriu boa vantagem no início da partida, sofreu o empate, mas se recuperou e fechou com seis pontos de diferença.

O segundo set foi mais equilibrado que o primeiro. Depois de sofrer na maioria do tempo, a Alemanha cresceu na instabilidade do Brasil a ponto de a parcial exceder os 25 pontos, mas não conseguiu levar a melhor.

Diferente dos dois primeiros sets, o último foi conquistado pelas brasileiras com tranquilidade, fechando em 3 a 0. A partida terminou com parciais de 25-19, 26-24 e 25 - 14.

A oposta Rosamaria e a ponteira Gabi foram os grandes destaques da partida. As brasileiras marcaram 13 pontos cada.

Do lado alemão, Alsmeier foi quem se destacou e ofereceu desconforto ao Brasil. A ponteira conseguiu marcar 11 pontos.

Na sua 13ª partida na competição, o Brasil conquistou o 12º triunfo. Até então, perdeu apenas para a Itália, por 3 sets a 0.