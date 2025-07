Vitor Roque volta a marcar depois de dois meses e evita igualar pior jejum desde chegada ao Palmeiras

Vitor Roque sentiu o gostinho de marcar um gol novamente depois de 73 dias. O camisa 9 do Palmeiras anotou o tentou que deu a vitória, de virada, à equipe sobre o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1. Com isso, ele evitou igualar o pior jejum desde que chegou ao Verdão, que era de 12 jogos.

Antes de balançar a rede no Maracanã, Vitor Roque estava sem marcar há 11 partidas. Caso passasse em branco, igualaria à seca que teve logo que chegou. Contudo, o atacante não deixou isso acontecer e finalmente voltou a marcar. Ele fez o segundo gol do jogo, aos 16 minutos do segundo tempo.

Vitor Roque chegou ao Palmeiras sob altas expectativas, principalmente por ser o reforço mais caro na história do clube. O jovem de 20 anos fez sua estreia no Verdão no dia 10 de março e precisou de 11 jogos para finalmente desencantar e fazer seu primeiro gol, no dia 30 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, pelo Brasileirão, no Mané Garrincha.

Depois disso, ele anotou mais dois gols em seguida, nas vitórias sobre Cerro Porteño (0 a 2), pela Libertadores, no Paraguai, e sobre o São Paulo (1 a 0), pela oitava rodada do Brasileirão, na Arena Barueri. Dos 11 jogos em que passou em branco, Vitor foi titular em nove deles. Só começou no banco de reservas contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, e contra o Inter Miami, pela Copa do Mundo de Clubes.

O jejum de gols originou críticas ao atacante, que foi defendido pelo técnico Abel Ferreira. Depois do empate por 1 a 1 com o Mirassol, treinador chegou a dizer que tinha sensação de que o atleta jogava com 50 quilos nas costas e até reconheceu o mau momento do jogador. No jogo seguinte, na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, Vitor Roque ficou perto de fazer um gol, mas o tento foi validado como contra na súmula.

"É resultado. Na semana, veem que não ganhou, vão descascar neste treinador, jogador, nessa equipe. Na semana seguinte vão dizer que somos os melhores só porque ganhamos e, na verdade, somos os mesmos. E é isso que disse ao Vitor Roque. Agora vão dizer que é espetacular, o Abel é mágico. Zero. Vamos continuar a fazer nosso trabalho", avaliou Abel Ferreira.

Assim, Vitor Roque ainda busca fazer seu primeiro gol no Allianz Parque. Com maior confiança depois de quebrar o jejum e tirar o peso das costas, o camisa 9 fica à disposição de Abel Ferreira para o jogo contra o Grêmio, que acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), na casa do Verdão, pela 17ª rodada do Brasileirão.

A vitória sobre o Fluminense deixou o Palmeiras com 29 pontos, na terceira posição da tabela.