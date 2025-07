Vinícius LokDog muda o alvo e desafia Chito Vera para luta no UFC

Depois de definir Umar Nurmagomedov e Sean O'Malley como os alvos preferenciais para sua próxima luta, Vinícius Oliveira parece ter mudado de ideia. Em uma recente publicação no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), 'LokDog' desafiou o equatoriano Marlon 'Chito' Vera para um combate no octógono do UFC.

E a mudança de alvo do lutador gaúcho pode ser explicada pelo fato de, ao menos em teoria, um duelo contra Chito Vera ser mais acessível para ele neste momento. Isso porque o equatoriano, ex-desafiante ao cinturão peso-galo (61 kg) do Ultimate, vem de duas derrotas seguidas e ocupa atualmente a 7ª colocação no ranking da categoria, algumas posições abaixo de O'Malley e Nurmagomedov - números 1 e 2, respectivamente, da lista.

"Ei, pessoal, eu mudei meu próximo oponente. Agora eu quero Chito Vera. Vamos lutar, Chito. Vamos ver se é um homem de verdade. Não tenha medo e aceite essa luta. Não se esconda. Dana, UFC coloca essa luta no radar. Eu quero esmagar Chito Vera. Preciso provar algo para mim mesmo", disparou LokDog.

A ambição de enfrentar alguns dos principais nomes da categoria não é descabida, muito pelo contrário. Desde que iniciou sua trajetória no UFC, proveniente do programa 'Contender Series', em março do ano passado, Vinícius LokDog está em franca ascensão dentro da organização, com quatro vitórias consecutivas e o 13º lugar no ranking dos galos como prêmio.

