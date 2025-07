VP do Corinthians detona Augusto Melo e desconversa sobre expulsão de Andrés

Em um momento muito delicado da política do Corinthians, Armando Mendonça, vice-presidente do clube, detonou o presidente afastado Augusto Melo nesta quarta-feira, poucos dias antes da votação entre os sócios que definirá o rumo do mandatário.

Armando disse que Augusto Melo não cumpriu nada do que prometeu em sua gestão e afirmou que ele roubou o clube.

"Ele não cumpriu absolutamente nada do que prometeu na gestão. Quando promete fazer tudo diferente e faz a mesma coisa ? ou pior ? todos que têm uma preocupação com o Corinthians e um nome a zelar resolveram sair. A administração dele é péssima. E ele roubou o Corinthians, é réu", falou Armando, em entrevista ao Arena SBT.

Em seguida, Armando subiu o tom contra Augusto e pediu o apoio da torcida para que os sócios não deixem que um presidente que se tornou réu, volte ao poder.

"Atualmente o problema é o Augusto Melo, réu por lavagem de dinheiro, associação criminosa e por furtar o Corinthians. Isso precisa ser resolvido agora. Nós, corintianos, queremos ter um presidente réu? Qual o recado que os sócios darão para os 35 milhões de torcedores, parceiros, mídia e patrocinadores? Vamos permitir?", disse ele.

Desconversa sobre os vazamentos de Andrés e Duílio

Nos últimos dias, foram divulgadas faturas comprovando que Andrés Sánchez e Duílio Monteiro Alves teriam utilizado o cartão corporativo do Corinthians para fins pessoais. Ao ser questionado duas vezes se era a favor da expulsão de Sánchez, Armando abaixou o tom e desconversou, retomando o foco para Augusto.

"Estamos em dois momentos, que podem andar em conjunto. No dia 9 de agosto, os sócios têm que comparecer ao reverendo (para votar se Augusto de fato sofrerá o impeachment). Você ter um presidente que virou réu (Augusto Melo), é bem pior na minha visão, muito ruim. A questão do Andrés e do Duílio será apurado pelos órgãos internos. Eu sou a favor que tenha o processo. Ele disse que usou o cartão. Vai ter um processo, vou explicar. Praticamente todos os grupos entraram com um pedido de apuração para ver qual será a punição", disse Armando.