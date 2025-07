Vice do Corinthians admite falta de verba para reforços: 'Tem planejamento, mas e o dinheiro?'

A grave crise financeira pela qual o Corinthians atravessa deve impedir de o clube fazer movimentações arrojadas na janela de transferências. A diretoria está em busca de reforços, mas o vice-presidente interino, Armando Mendonça, admitiu que falta verba para viabilizar a chegada de novos atletas. Ele também aproveitou para criticar o presidente afastado Augusto Melo, alvo de processo de impeachment e réu no caso Vai de Bet.

"Quem prometeu (contratações) foi o Augusto Melo com o Fabinho (executivo de futebol). O Augusto Melo é quem prometeu que não seria indiciado, denunciado e que não viraria réu. Esse é o Augusto Melo que promete as coisas, e vocês ainda acreditam? Eu era vice, acreditei nele e, em maio de 2024, deixei de acreditar e rompi com ele. Tenho certeza, em conversa com o presidente, de que ele está trabalhando junto com o executivo Fábio Soldado para melhorar", disse Mendonça, em participação no programa Arena SBT.

"Escutava-se muito o presidente réu dizendo que tínhamos um planejamento. O Osmar assumiu, continuo vice, e estou lá para ajudar. Temos um planejamento. Mas e o dinheiro? Não tinha quando o planejamento foi feito. Para fazer algo, a primeira coisa que se precisa é dinheiro. O departamento financeiro, o Osmar e a diretoria estão trabalhando muito. Estamos tentando moralizar e mudar o Corinthians. São 40 dias de gestão. Estamos organizando um departamento financeiro que estava totalmente sucateado, sem controle nenhum. Estamos indo atrás de recursos", completou.

O técnico Dorival Júnior voltou a comentar a busca da diretoria por reforços após o empate sem gols com o Cruzeiro pelo Brasileirão. Em entrevista coletiva, o treinador afirmou que, ao assinar com o Corinthians, ele pontuou a necessidade da contratação de pelo menos quatro jogadores para a sequência da temporada. "Me foi assegurado que isso aconteceria. Fabinho está trabalhando que nem um louco", disse o treinador.

O Corinthians chegou a negociar com o atacante Carlos Vinicius, mas o jogador acertou com o Grêmio. O atleta de 29 anos estava no Fulham, da Inglaterra, e não renovou seu vínculo com o time de Londres.

Existe ainda a possibilidade de o Corinthians negociar atletas nesta janela de transferências. O volante Breno Bidon e o atacante Yuri Alberto são bem avaliados no mercado, mas ainda não receberam propostas oficiais. Apesar do faturamento de R$ 1 bilhão em 2024, o clube tem uma dívida de R$ 2,5 bi e sofre com problemas no fluxo de caixa, o que dificulta a honra de compromissos a curto prazo.

Apesar do cenário de incerteza, Armando Mendonça comentou que acredita no Corinthians se reerguendo sem a necessidade de instituir uma SAF. "Tem que analisar, estudar e ver como estão querendo fazer isso. Mas ainda acho que o Corinthians tem condições de resolver seu problema sem virar SAF."