Troféu Brasil Interclubes de Atletismo pré-Mundial recebeu a inscrição de 854 atletas

O 44º Troféu Brasil Interclubes de Atletismo Loterias Caixa 2025 recebeu a inscrição de 854 atletas (377 feminino e 477 masculino), sendo 18 paralímpicos, de 140 clubes de todas as regiões do País. A competição será realizada de 31 de julho a 3 de agosto, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (CTPB), com acesso pela Rodovia Imigrantes, km 11,5, Vila Guarani.

O Troféu Brasil Interclubes de Atletismo vale índices e pontos no Ranking da World Athletics para o Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, de 13 a 21 de setembro. A disputa dos 100 metros, prova mais rápida do atletismo, teve o maior número de inscritos: 90 (52 no masculino e 38 no feminino).

A entrada para o público é gratuita e as oito etapas, duas por dia, serão transmitidas ao vivo no Time Brasil e Canal Olímpico.

O primeiro dia de competições, no dia 31 de julho, reserva muitas atrações. Os 20.000 metros da marcha atlética em pista, às 7 horas (de Brasília), abrem o Troféu Brasil. A prova, nos 20 km de rua, é a que consagrou Caio Bonfim nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 - o brasiliense é também o recordista sul-americano em pista.

Também será realizada a cerimônia de abertura, marcada para às 14 horas, com homenagens a Wanda dos Santos, que morreu no dia 30 de junho, em São Paulo, aos 93 anos, e Aída dos Santos, a primeira finalista olímpica dentre as mulheres do Brasil nos Jogos de Tóquio-1964.

É a imagem dela, no salto em altura, que estampa as medalhas e o troféu que serão entregues aos atletas e clubes campeões.

Edição de 2025 homenageia Aída dos Santos, figura histórica do atletismo e do esporte brasileiro

No mesmo dia, a partir das 15h15, serão realizadas as finais dos 100 metros e também uma homenagem a Rosângela dos Santos, medalhista olímpica. Essa vai ser a despedida das pistas da atleta, em transição de carreira.

As duas últimas provas do programa serão os revezamentos 4×400 m feminino, às 16:20, e o masculino às 16:45, no domingo (3/8), quando também serão premiados os clubes vencedores.

É o segundo ano consecutivo em que a parceria entre o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a CBAt trazem o Troféu Brasil para São Paulo, com provas paralímpicas no programa (veja na relação de inscritos no site da CBAt).

O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo foi eneacampeão do Troféu Brasil em 2024. O Praia Clube-Exército-Futel, de Uberlândia (MG), foi vice-campeão brasileiro e a Orcampi, de Campinas (SP), a terceira colocada. Todos voltam a competir com equipes grandes e fortes, assim como o Sesi, a ADC São Bernardo e o Centro Olímpico, todas equipes de São Paulo.

Tudo sobre a competição pode ser consultado no site da CBAt (na aba infos, dentro do minissite da competição, onde também estarão os resultados).