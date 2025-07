Três dispensas e veto na Seleção: São Paulo endurece critérios na base

A formação de jogadores em Cotia vai muito além do desempenho técnico. Nesta terça-feira, o diretor-adjunto da base do São Paulo, Douglas Schwartzmann, revelou que o clube dispensou três atletas por mau comportamento e vetou a ida de um jogador convocado para a Seleção Brasileira de base.

"Na semana passada, três atletas foram dispensados porque não tinham comportamento adequado para morar aqui e frequentar a escola. A formação é firme. Para ser bom atleta, tem que ter bom caráter. Caso contrário, não dá certo", afirmou.

O dirigente contou que o veto à convocação envolveu um jovem das categorias sub-14 ou sub-15. Mesmo chamado pela Seleção, o atleta ficou fora por questões disciplinares: "O Dunga não quis desconvocá-lo, eu vetei e ele não foi. Ele chorou, a mãe reclamou, mas não foi. Não vou entrar em detalhes, mas aqui mau comportamento não é premiado", disse Douglas.

Schwartzmann explicou que o clube adota uma política baseada em meritocracia: "O jogador precisa mostrar determinação, trabalho e educação. Quem não anda na linha, não chega ao sub-17 ou sub-18. A gente deixa isso claro para pais, agentes e os próprios atletas", continuou.

A exigência também se estende à parceria com o Stuttgart, que prevê intercâmbio de atletas. Segundo o dirigente, apenas jogadores com bom desempenho dentro e fora de campo são indicados: "Não vamos mandar ninguém que esteja indo mal na escola. Isso é uma característica nossa", declarou.

Para o diretor do São Paulo, a rigidez na formação garante que o atleta esteja preparado para desafios dentro e fora do futebol: "O talento sozinho não basta. É preciso entender que disciplina e caráter são parte do processo", finalizou.