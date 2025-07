Torcida 'enterra' Augusto Melo e Andrés em protesto: 'Quem traiu o Corinthians vai pagar'

Torcedores organizados do Corinthians protestaram contra dirigentes do clube nesta quinta-feira, no Parque São Jorge, onde simularam o velório do presidente afastado Augusto Melo e do ex-presidente Andrés Sanchez, além de cartolas como Duílio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Mário Gobbi. Fotos dos alvos do protesto foram coladas em caixões, com labaredas de fogo em suas quinas, e bonecos.

Em um trio elétrico, membros das uniformizada coordenavam a simulação de enterro. Anunciavam o nome e, então, outros torcedores, posicionados na rua , carregavam o objeto com a foto do dirigente em questão através de um corredor de sinalizadores, aos cantos de "uh, vai morrer".

"Descanse no inferno Renovação e Transparência (grupo político de Andrés)", "Devolve o Coringão para o povão" e "Acabou a paz, mexeu com o Coringão mexeu com o satanás" foram outros gritos entoados pelos torcedores.

Também fizeram referência aos gastos indevidos durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, na qual recursos do clube teriam sido utilizados para compras pessoais de itens como cerveja e remédio para disfunção erétil. "Duílio, seu b..., queremos a expulsão do Andrés e sua corja", gritaram.

No mesmo Parque São Jorge, em dezembro de 2024, Melo foi erguido por uma multidão de torcedores organizados, depois de conseguir anular, via liminar, a primeira votação referente ao seu impeachment. Enquanto isso acontecia, caixões e bonecos - do mesmo estilo daqueles exibidos nesta quinta - eram carregados com fotos de seus adversários políticos, aos quais agora ele se junta.

Na terça-feira, 22, o presidente afastado virou réu por lavagem de dinheiro, furto qualificado pelo abuso de confiança e associação criminosa, mas nega as acusações e se diz "vítima de um processo ilegal e repleto de nulidades e abusos". Está marcada para o dia 9 de agosto a assembleia que vai referendar ou não o impeachment do dirigente.

A notícia de que Melo virou réu foi um dos motivos do protesto, junto da divulgação de gastos pessoais dos ex-presidentes Andrés Sanchez e Duílio com o dinheiro do clube. Sanchez admitiu ter gastado cerca de R$ 9 mil em um cartão corporativo, durante viagem de Ano Novo, mas afirma que o confundiu com seu cartão pessoal e ressarciu o clube. Há outros gastos em investigação que teriam sido feitos pelo dirigente.

A polêmica envolvendo despesas indevidas do Corinthians também chegou em Duílio Monteiro Alves, que também faz parte do grupo político de Andres. Também na terça, o site GE divulgou que o Corinthians bancou gastos pessoais na gestão dirigente, presidente do clube entre janeiro de 2021 e dezembro de 2023. Segundo a publicação, durante 36 dias de prestação de contas, foram 176 compras declaradas, totalizando R$ 86.524,62.

Em uma das faixas de protesto levadas ao Parque São Jorge nesta quinta, estavam as fotos dos sete integrantes do Conselho Deliberativo que votaram contra a investigação interna para apurar os gastos de Andrés. Além de Duílio, estão na lista Mário Gobbi, Miguel Marques, Guilherme Strenger, Ademir Benedeto, Alexandre Husni e Caetano Blandini. A faixa exibia a frase: "Inimigos do Corinthians".